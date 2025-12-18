關渡人文藝術週 國小樂團邀您"共樂"

關渡人文藝術週，邀請位於北投的文化國小弦樂團、桃源國小管樂團到場演出，其中桃源國小，彷彿台北市中的世外桃源，群山環繞，伴隨著樂聲悠揚，雖然管樂團僅成立五年，論成員規模與樂器的齊全成度，都比不上大校，卻能在舉止之間，感受到他們對音樂的熱愛；另一處則是文化國小，弦樂團扎根長達十年，透過A、B、C分級訓練，讓孩子能奠定厚實的音樂基礎，期待透過管弦樂的演出，為民眾帶來美好的音樂饗宴。

台北市文化國小B團指揮藝享愛樂團長 蔡昌宏：「文化的向下扎根，讓這群孩子從音樂中成長，這是在文化國小，我們可以看到的東西。」

廣告 廣告

成立十年的，文化國小弦樂團，訓練從不馬虎，分級學習、訓練扎實，讓每段旋律，都賦予層次。

台北市文化國小弦樂團學員 許同學：「有時候會有困難的地方，但老師幫我們練完就會變得更順。」

位處繁忙市區的校園，卻有一處受到音樂薰陶的角落，成熟樂聲，讓弦樂在北投地區小學，奠定基礎。

台北市文化國小B團指揮藝享愛樂團長 蔡昌宏：「A B團我們在這次的，藝術週裡面選的曲子，我們也希望可在地，跟觀眾更多的互動，像我們有改編台灣的一些民謠，或者是動漫的曲子，我覺得這對孩子的學習來說，他們不會說一直拉古典的(音樂)，覺得好像怎麼這麼艱深。」

台北市文化國小校長 林瓊珠：「讓孩子提升他們的自信心，然後也增加美感，那其實在每一次的訓練當中，就是讓他們培養他們的自信，以及音樂的素養。」

而同在北投的另一端，音樂，走進了一所，被群山環繞的小學。

台北市桃源國小管樂團指揮 呂彥輝：「健康的成長 然後自在 自信，團隊合作精神。」

這是對桃源國小的孩子們，下的最好註解學生不多，卻都對音樂，抱持熱情，管樂團僅僅成立五年，成熟度卻不減。

台北市桃源國小管樂團學員 吳同學：「多加練習 然後要教同學的話，應該就是 依序自己的經驗去教他吧。」

台北市桃源國小管樂團學員 呂同學：「就是很快樂地去演出。」

特別的是，孩子手上的樂器，部分屬於愛心提供，資源有限，吹奏的卻是最真誠的聲音。

台北市桃源國小管樂團指揮 呂彥輝：「台北市大安國中，還有台中的逢甲大學，他們剛好有汰換樂器的情況下，我們剛好有機會，就是接受到這樣的樂器的幫忙。」

台北市桃源國小校長 陳麗秋：「我們的管樂團可以受邀，來參加這次的演出，這不但是給孩子一個展能的機會，同時也讓我們跨出去，跟社區共好。」

一邊，是城市累積的厚實；一邊，是山林孕育的純粹，2025關渡人文藝術週，文化國小弦樂團與桃源國小管樂團，用音樂與您相會。

更多 大愛新聞 報導：

2025關渡人文藝術週 管樂溫暖人心

8旬阿媽胃癌開刀 2次手術恢復健康

