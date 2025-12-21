關渡人文藝術週 感恩志工.攤商.表演者共襄盛舉

2025第四屆關渡人文藝術週，在慈濟人文志業中心熱鬧登場，短短三天集結超過50個攤位與多場表演，從園區到舞台都熱鬧非凡，而這一切能夠順利進行，背後則是台北第三聯區志工全體總動員，撐起整場活動。

從接待引導、交通疏導到香積餐食，為期三天的關渡人文藝術週，總是少不了志工的身影。NS為了給訪客營造最好的體驗，第三聯區的志工們從16號就開始動員進行場佈，每天超過500位志工齊心協力，全力支援活動順利進行。慈濟志工 郭榮興：「事實上這個應該是說， 大家都是合和互協，因為大家都很願意出來幫忙， 跟會眾結好緣，這個也要感恩大愛台， 他們有一個規劃，這個規劃也是要做到真善美， 我們真心誠意的去付出 去做。」

「感恩 師父謝謝，感恩你們擺攤。」

除了志工之外，絕對也不能少了攤商的參與，精舍法師們帶著上人的祝福，跟攤商們近距離互動，向他們表達最深的感謝。慈濟人文志業中心主責長 蕭毅君：「沒有這些志工 沒有這些的攤商，沒有大家這樣合和互協的話，我想這次的活動是不可能，那麼的成功，其實大家相互的成就，也讓我們可以一起，把這件事情，把推素的這件事弄得更好。」

靜思精舍 德倩法師：「新聞已經超過10則，上人每一則都有看，上人是陪著我們一起過的，今天進入了第三天，而且非常的關心，所以大家的點點滴滴，其實不只別人看的到，其實是點滴收穫都在我們的心。」

把祝福送進人群，也為今年的人文藝術週，畫下溫暖圓滿的句點。「做好事願不願意，我願意。」

