關渡人文藝術週 挽袖驗血建檔

2025第四屆關渡人文藝術週，在慈濟人文志業中心熱鬧登場，活動結合人文藝術與社區關懷，現場不只傳遞溫暖，更把健康與安全一次到位。從造血幹細胞驗血建檔、捐血救人，到癌症防治宣導與警政體驗，多個來自北投區的"感恩聯盟"夥伴齊聚一堂，讓善的力量在社區中持續流動。

「所以您今天來的目的，就是希望將來有一天，能夠幫助這些血液疾病患者，讓他們有機會 活下來這樣。」

從建檔到配對成功後的捐贈方式，志工耐心解說驗血的每個步驟，只希望多留下一筆資料，就能多給病人一次活下去的機會。

慈濟志工 陳烱宏：「過去大家可能都會誤會，造體幹細胞捐贈， 以為是要抽脊椎， 是從來都沒有，希望透過這樣一個方式， 讓更多的人可以了解到， 造血幹細胞驗血建檔，是怎麼一回事。」

除了驗血建檔，捐血車同樣忙碌，民眾挽起袖子完成捐血，用實際行動，為醫療第一線補上關鍵的一袋血。

台北捐血中心企劃課公關 樊蔚萱：「捐血其實是最直接的方式， 因為捐血一袋可以救人一命， 我們希望可以用，在這個充滿愛與善的環境， 希望可以號召到更多人，一起來捐血。」

「喔 1點。」

透過玩擲骰子，骰出來的點數對應癌症類別，和信癌症醫院讓民眾玩的開心，也能輕鬆認識癌症相關知識，與篩檢資訊。

和信醫院大健康中心護理師 魏秀真：「我們今天想要帶來的是，癌症迷思的大破解，所以只要一來來我們這邊，只要是我們擲骰子，然後我們就會有問題，你問我們一起來回答，我們會告訴你正確答案，所以讓大家來增加，更多的一些(癌症)知識。」

來到廣場的另一頭，小小朋友換上警察制服玩的不亦樂乎，關渡人文藝術周也邀請到北投分局，在關心健康之餘，也不忘守護民眾安全。

台北市北投分局偵查隊警務員 何采騏：「我們這次北投分局，在這個關渡人文藝術週，帶來一些哈雷機車，還有一些小警車的體驗，然後希望爸爸媽媽能帶著小孩子，圓圓他自己的警察夢，針對家長或者是老人家，做一些反詐騙或者是交通安全，還有毒品防制的宣導，希望大家就是不要再被騙。」

健康、關懷到安全，在今年關渡人文藝術週全都一次到位，也讓善的力量在社區中，持續發酵。

