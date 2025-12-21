關渡人文藝術週 歲末祝福廣聚福緣

今年關渡人文藝術週，志工大動員，每天投入數百名人力，忙碌情況的就像過年一樣。

「志工招募歡迎您。」

「無量壽福，祝您無量壽福，無量壽福 歡迎。」

慈濟志工 蘇美玲(12.20)：「這三天的話 就是士林，北投 淡水 10個和氣，10個和氣的人力。」

「哇 水姑娘來了 來。」

慈濟志工 方良吟(12.20)：「(一站要站多久)，喜歡站多久就站多久，(一整天) 可以呀。」

慈濟志工 方榮輝(12.20)：「每天大概是70個人，那有的人只能半天，我們也接受 他用半天照輪，讓大家 因為師兄都有年紀了。」

E010:慈濟志工 吳昇(12.20)：「一個小時輪一班。」

慈濟志工 洪啟明(12.20)：「大愛一期(停車場)那邊 如果停滿的話，就把車輛引導到這邊來，然後這邊是華碩跟和碩的停車場，(免費提供的) 免費提供，(所以一個定點就兩個人) 對。」

「盡量往後面喔，在最前面 接駁車，在最前面 對。」

貼心服務，仰賴彼此多年來的默契，一切安排，總有靈魂人物。慈濟志工 方榮輝(12.20)：「交通都要看一看，(所以你這樣承擔機動交通)，(這些的窗口多久了) 很久了，10多年了。」

「17 18個，妳是哪一個，我是骨髓宣導，(所以全部幾點前要確認好)，(9點半) 我們9點半要送到那邊，(就要趕快打便當) 對。」

「要推去 (推到大寮去) 大寮喔。」

「人文真善美。」

慈濟志工 張瑞珍(12.20)：「我們預估是800 830左右(個便當)，可是都要看最後的結果，(所以有可能破千) 對 可能破千。」

關渡靜思堂中央廚房，天天湧進超過50名志工人力，滿足關渡人文藝術週，以及社區歲末祝福工作人員用餐量。慈濟志工 王姿懿(12.19)：「今天嗎 今天的數量嗎，大概1300(份便當)。」

慈濟志工 楊金倫(12.19)：「而且我們是前兩天就備料，不然今天做不出來。」

回到活動第一天，食材堆成小山，兩大炒鍋同步啟動。「(準備要炒幾鍋) 炒10鍋。」

慈濟志工 朱惟輪(12.19)：「今天6點半就來了。」

慈濟志工 楊金倫(12.19)：「要迎合大家的胃口，有時候也是 真的要用點腦筋，(幾歲了) 70幾(歲)了，(腦筋還非常好)。」

天天五道菜，還得隨順不同要求，不要飯、飯半碗、只要菜等等。香積總窗口之一，嬌小個子，只有146公分高，楊金倫這樣看待自己的角色。慈濟志工 楊金倫(12.19)：「有這個事情讓我們做，讓我們不會 老了不會痴呆。」

慈濟志工 張瑞珍(12.20)：「我們都做得很開心。」

慈濟志工 蘇美玲(12.20)：「所以 就真的很像過年一樣的熱鬧。」

慈濟志工 陳清標(12.20)：「我們也希望說大家來推動素食，那麼使我們社會能 人心能淨化。」

慈濟志工 姜義(12.20)：「大家幸福。」

