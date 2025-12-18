關渡人文藝術週 用心籌備親子共樂樂

明天關渡人文藝術週將正式展開！從19號到21號，為期三天的蔬食與藝術饗宴，開始前，工作人員就陸續進行前置準備，吸引不少民眾目光。今年主題以親子為出發，重點在於結合在地社區，包含歲末祝福、鄰近企業、淡水、北投區藝文團體投入，事前準備與活動期間，幾乎動員全部職工與志工，希望為每位來賓帶來美好的身心靈饗宴。

大愛電視記者 陳品潔：「2025關渡人文藝術週，將在19號登場，目前場布進度 有什麼亮點，帶您來看。」

大愛電視記者 陳品潔：「關渡靜思堂一樓，包含蔬食市集 還有表演主舞台，以及兩側的體驗活動。」

民眾 黃女士：「(您想要吃什麼) 吃什麼 什麼都有，他們都有 煮給大家吃，什麼都有啦，你明天來啦 明天來。」

民眾 張女士：「跳日本舞 體操 做外丹功 都有啊。」

慈濟人文志業主責長 蕭毅君：「我們今年定義成親子，那這個親子的話 我們就是，除了我們帶我們的下一代，其實也可以帶我們的上一代，所以我們今年呢，在這次 有很多的活動跟手作。」

大愛電視記者 陳品潔：「來到B1精心布置的場地，希望讓到場的民眾，都有賓至如歸的感受。」

加深與社區的結合，包含歲末祝福、在地企業，和碩、捐血中心，還有藝文團體，場地布置，從裡到外，都正在加緊趕工中。

慈濟志工 陳兆棋：「我們今年就把它結合，那我們最期望的就是說，把這些我們的會員大德，或是我們參加人文藝術週的會眾，都能夠菩薩招生，讓他們都了解我們的慈濟。」

慈濟人文志業主責長 蕭毅君：「藉由這個關渡園區，從這個地方作擴大，淡水 關渡 北投地區的，這些師兄姊們 鄉親們，我們就一起共同來響應這個蔬食，人文藝術的共好。」

