關渡人文藝術週 51個蔬食攤位進駐

迎接關渡人文藝術週，蔬食、環保運動大步行，今年超過50個攤商，包括34間來自全台各地的蔬食業者，最遠有台東、高雄，無關宗教，只為了健康，絕大部分都是中年、甚至年輕世代，一股企圖，想吸引外國友人品嘗獨特蔬食美味料理，把台灣Vegan推向全世界。

蔬食潤餅店老闆娘 陳羿彣：「當我提出說，要做素食潤餅的時候，他一口就答應我，我真的很感動，現在還是很感動，(為什麼)，我也不知道。」

蔬食潤餅店老闆 劉宸翃：「她本來是很忐忑的，提出這個要求，因為她想說 那是我媽媽，傳承給我們的。」

廣告 廣告

蔬食潤餅店老闆 劉宸翃：「然後我媽媽以前 還為了研究，那個紅糟肉的炸法，她有做很多工夫，她有一個食譜，但是那個食譜被我燒掉了。」

蔬食潤餅店老闆娘 陳羿彣：「他們做葷食的潤餅，其實已經做10幾年了。」

「這個是 椰漿藜麥鷹嘴豆捲，黑芝麻醬捲，半筋半肉孜然牛捲。」

「這個是蒟蒻 我們把它，滷的跟蹄筋一樣，南瓜籽優格沙拉的鮪魚醬，它是植物肉。」

蔬食潤餅店老闆 劉宸翃：「我老婆就說 那我們應該，把更多一些食材的營養素，加進來 所以她就去找紅扁豆，就比較多蛋白質。」

「我的菜單裡面 都是我喜歡吃的。」

「這是孜然粉，加半筋半肉，就是吃一些香料也是滿好的。」

蔬食潤餅店老闆 劉宸翃：「(所以你本身吃素多久了)，我大概2年 3年而已，就做這個之後，一開始我們也還沒有吃素，有一陣子我老婆開始吃到葷，吃到葷的 她就會肚子痛。」

蔬食潤餅店老闆娘 陳羿彣：「不會馬上痛 可是它是會悶痛，就是一整個晚上這樣子。」

「原味可以口味五選一，咖哩 芥末 海苔 花椒 還有原味。」

蔬食潤餅店老闆娘 陳羿彣：「目前直營的是三間，然後加盟的是一間。」

「我們的鹹包子有5種，甜包子有3種，饅頭有4種。」

蔬食包子店老闆 張淙凱：「市場上 你大概只找得到我們，我們專門在用植物肉，做純素肉包子的概念，只有我們在做，因為植物肉的成本 非常地高，比一般的豬肉還要貴，它是豬肉的2倍。」

「然後裡面有櫛瓜，然後菇類 然後植物肉，除了麻辣醬之外，還有植物性的鮮奶油，就是讓它有不同的香氣，植物肉燥 紫米跟紅豆，然後跟芋頭丁，那我們芋頭 用成這樣子，是想說 讓它維持一點口感。」

蔬食包子店老闆 張淙凱：「我們有沒有辦法把素包子，變成Vegan的包子，然後變成是一個連外國人，都很適合可以吃的 ，然後他們吃了，會覺得很有趣 很特別。」

蔬食包子店老闆 張淙凱：「我們家是一貫道的，所以那個時候要創業的時候，就會想說 我們必須要做素食的，我想要做的是全素，讓每個素食者 蔬食者，都可以吃 然後不用有疑慮。」

蔬食包子店老闆 張淙凱：「我們有去參加無肉市集，參加了5年 看著無肉，從台灣的無肉 ，變成的亞洲的無肉，現在它已經是，亞洲最大的蔬食市集。」

蔬食包子店老闆 張淙凱：「那我希望有一天，台灣的蔬食 台灣的Vegan，是可以這樣子跟世界說的，我們就是全世界最厲害的。」

關渡人文藝術週攤商總窗口 吳佩珊：「今年我們邀約了51個品牌，來共善推廣蔬食，其中有34攤都是外部的攤商，包含印度 美式，還有日式等異國料理。」

更多 大愛新聞 報導：

7歲童中風眼盲 復健之路助他一臂之力

潮音禪寺 受戒法師托缽行化

