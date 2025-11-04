關渡新橋可行性評估 惹議

新北市「關渡新橋」為淡北地區車流分流關鍵，正進行可行性評估。（張鎧乙攝）

新北市「關渡新橋」為淡北地區車流分流關鍵，正進行可行性評估。民進黨立委林淑芬批評市府「以鄰為壑」，反對「方案2」高架銜接成蘆橋，將車流灌入蘆洲與三重。新北市新工處4日指出，目前處於期末報告階段，尚未定案，立委引用資料為「期中報告分析內容」，最終方案將納入地方意見與中央協商後再決定。

林淑芬指出，「關渡新橋」原是中央在民國111年為解決淡北道路壅塞所核定的18億元建設案，初衷是「分流往台北市的車流」，但方案2卻將路線改為高架銜接成蘆橋，直接把車流灌進蘆洲、三重。

廣告 廣告

「這根本不是分流，是引流！」林淑芬批評市府規畫完全無效，不僅犧牲蘆洲、三重，更讓五股交通問題依舊存在。她質疑，依據市府報告，「市道103號」在方案2施行後仍維持F級壅塞水準，「花70億元、蓋12年，結果還是塞，這不是建設，是浪費公帑。」

新工處用地科長黃天宇指出，關渡新橋仍屬策略評估階段，離正式可行性定案尚有距離，林看到的「方案2」只是期中報告中眾多分析之一，「只是報告的一部分，不是最後決定方案。」

他指出，關渡新橋目前共3個方案，正研擬新增第4方案，可能改從關渡橋以北，隧道長度減少，約可節省20億元左右，但需尋找出適合路廊。

新工處表示，依過往經驗，大型建設採取「短中長期分階段」策略，先向中央爭取可行性較高的短期補助，再逐步推進長期銜接台64線的目標。

國民黨市議員陳偉杰指出，交通建設應尊重專業評估，不應政治化。淡水與北海岸地區人口快速成長，確實需要透過新橋紓解交通壅塞，「無論短期優化市道103號、成蘆橋系統，或長期銜接台64線，都是必要的選項，為何立委急著開地圖炮？若真關心地方，就該一起爭取交通部補助經費。」