關渡歲末圍爐傳遞溫情 冬令發放齊心共聚福緣

年節前夕，慈濟士林、北投及淡水區志工邀約照顧戶與關懷戶齊聚關渡靜思堂，提前圍爐共度佳節。

農曆春節將至，慈濟士林、北投及淡水區志工邀約照顧戶與關懷戶齊聚關渡靜思堂，席開44桌提前圍爐共度佳節，現場並設有義剪區、健康諮詢及兒童遊戲區等，透過多元關懷活動，讓民眾在寒冬中感受社會的溫暖與支持。

為了準備美味的圍爐宴，主廚早已精心規劃菜色。當天每桌皆有八道年菜，象徵「發」與「八仙齊聚」的吉祥寓意，讓佳餚相伴，開啟一整年的喜氣與好運。

活動前夕，臺北市士林區志工團隊則特地邀約三十七位獨居長者齊聚大同靜思堂，共同迎接新年的到來，志工邀請長者一同參與場地布置，體驗「老有所用」的喜悅，志工們也在互動中，給予長者更多關懷，讓他們感受到社區的溫暖。為了將這份溫暖傳遞出去，志工及人文志業同仁提前在關渡靜思堂打包冬令物資，更有十餘位機動志工率先完成人文廳桌椅場佈。

廣告 廣告

活動前夕，臺北市士林區志工團隊則特地邀約三十七位獨居長者齊聚大同靜思堂，共同迎接新年的到來。

為了準備美味的圍爐宴，主廚早已精心規劃菜色。當天每桌皆有八道年菜，象徵「發」與「八仙齊聚」的吉祥寓意，讓佳餚相伴，開啟一整年的喜氣與好運。享用美味蔬食同時，志工也以電子琴演奏並合唱慈濟歌曲，悠揚樂音傳遞善意與陪伴，增添濃厚的年節氛圍。

團隊以慈濟歌選《感謝天感謝地》一起帶動長者手語。

臺北市政府社會局副局長林淑娥致詞時表示，雖然天氣寒冷，但人心是溫暖的；苦難的人一時走不出來，有福的人願意走進去，透過真誠的關懷，能帶給他們希望。

臺北市政府社會局副局長林淑娥致詞時表示，雖然天氣寒冷，但人心是溫暖的。

張先生也上臺分享，在慈濟志工陪伴下走出生命幽谷的心路歷程。他回憶十二年前因腦血管阻塞中風，導致左側肢體癱瘓，當時才41歲，生活全由母親施燕慧照料。壯年突遇無常，讓他一度封閉自我。因緣際會下，慈濟志工展開陪伴，2023年更邀請他走出家門，加入石牌樂齡據點志工行列。

張先生表示，生病後心情沉重，幸好有師兄師姊長期陪伴，就像黑夜裡有人提燈照路，讓心門逐漸打開。自2023年起，他承擔石牌樂齡據點音控工作，重新投入人群付出，感受到「自己依然有用」，這份喜悅難以言喻。

張先生偕同母親翻轉手心向下，已經連續三年帶竹筒回娘家。

他鼓勵同樣身處困境的人，要相信未來會更好，勇敢打開心門。近年來，他與母親施燕慧更連續三年帶竹筒回娘家，體會「施比受更有福」的精神。施燕慧也投入志工行列，母子倆共同發願要永遠當慈濟志工。

現場並設有健康諮詢等，透過多元關懷活動，讓民眾在寒冬中感受社會的溫暖與支持。

首次帶著兩個兒子參加冬令圍爐的高先生表示，張先生的分享令人深受感動。困境中的人最需要社會的溫暖，才能不覺得被遺棄；生命中能遇見慈濟，絕對是加分。

現場並設有義剪區等，透過多元關懷活動，讓民眾在寒冬中感受社會的溫暖與支持。

慈濟基金會在春節前夕舉辦的冬令發放圍爐活動，不僅是一場餐敘，更是一份深刻的社會關懷。從士林、大同到關渡，志工們以行動陪伴長者、照顧戶與關懷戶，讓他們在寒冬中感受到溫暖與支持。

長者投下日常存下的竹筒，將點滴善心匯聚回饋社會形成正能量。

張先生的生命故事更提醒大眾，困境中若能遇見善的陪伴，便能重新找回希望與價值。慈濟志工以「施比受更有福」的精神，串起人與人之間的善念，讓冬令圍爐不只是年節的團聚，更是愛與希望的傳遞。

長者們享用圍爐美味的蔬食，喜好歌唱的長者跟著樂隊演奏旋律唱著台語老歌。

撰文／謝素惠、黃愛惠、黃月珠、洪鳳雅、邱語娟攝影／楊恭宇、黃淑美、魏國林、邱語娟、林群傑、蔡瑞聰