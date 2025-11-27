關渡王遺孀「漢嫂」墜海身亡！開700萬賓士掉入磺港漁港 死訊震撼黑白兩道

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

新北市金山區磺港漁港近日發生一起汽車墜海事件，24日凌晨3點多傳出一名婦人駕駛小客車行經磺港漁港時不慎墜海，獲救時已經沒了呼吸心跳，送往金山台大醫院搶救仍宣告不治。據警方調查後發現，該名墜海的女駕駛竟是道上知名「關渡王」黃正雄、人稱漢哥的老婆「漢嫂」，突如其來的死訊傳出也震驚黑白兩道。

新北市金山區磺港漁港24日凌晨3點多傳出一名婦人駕駛小客車行經磺港漁港時不慎墜海，獲救時已經沒了呼吸心跳。（示意圖／新北市觀光旅遊網）

根據警方調查指出， 57歲陳姓女婦人事發當晚要到金山地區拜訪好友，卻疑似因天色昏暗、路況不熟悉，不慎墜落磺港漁港，警消24日凌晨3點多接獲報案，警方花費1個多小時才將陳姓婦人救起，當下已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

廣告 廣告

漢嫂是關渡王黃正雄（漢哥）的遺孀，江湖上向來尊稱她為「漢嫂」。自漢哥7年前過世後，北投地區許多大小事務都由她打理，但近年行事愈加低調。沒想到此次外出探訪友人途中，因不熟悉路況意外墜海身亡。

據了解，漢嫂疑似患有夜盲症，但沒有相關的手術痕跡或診斷證明。再加上事發當晚應是對當地路況不熟，因此釀成悲劇。當時她駕駛的是價值逾700萬元的賓士轎車。漢嫂死訊傳出後，江湖人士也陸續哀悼致意，後續也將協助家屬理後事。

更多FTNN新聞網報導

收錢辦事遭判刑+1 廖國棟收70萬遭重判7年半

差點成民眾黨不分區立委！中配徐春鶯涉非法吸金 遭聲押禁見

高雄二線三星警官涉猥褻！她被強抱、亂摸私密處 崩潰報案竟遭警告「他官很大」

