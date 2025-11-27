「關渡王」漢哥穩定江湖秩序 生前婉拒「圓仔花」等大哥結盟

記者莊淇鈞／綜合報導

「漢哥」黃正雄地方實力雄厚還有1個封號「關渡王」。（圖／資料照）

「漢哥」黃正雄，地方實力雄厚，還有1個封號「關渡王」，早年以開卡拉ok和賭場起家，在地實力雄厚，喊水會結凍，黑白兩道都愛找他出面喬事，還有不少幫派，像天道盟的「圓仔花」鄭仁治都曾力邀結盟，但漢哥低調，堅持走自己的路。早期以賭場起家的他，也很愛賭，甚至有國外的賭場，會安排私人專機來接送，曾經一個晚上豪擲上千萬。

據了解，漢哥對朋友兄弟重情重義，為所有前來求助的朋友，盡心竭力，有求必應，因而深受地方民眾愛戴，盛名遠播，從地方角頭躍升為縱貫線ㄧ方霸主，已故天道盟幫主「圓仔花」鄭仁治也想與之結盟，還有北聯幫的精神領袖唐重生、陳成宗等至交戰友，漢哥與北聯幫淵源深厚，北聯幫多位青壯派大哥都對漢哥極度敬重推崇，但當時漢哥還是決定走自己的路。

江湖傳聞，漢哥不僅是「關渡王」，同時也是賭王，博弈是他日常的餘興活動，各大國際賭場甚至安排私人專機恭迎漢哥出席赴會，據說連調查局請他協助調查案件都要等候賭局結束，平日不喜交際，身邊除了幾位豪傑戰友，博弈之友也都是各界風雲人物，一場牌局可能動搖天地。漢哥雖喜博弈，但不受利誘，堅持禁止毒品與詐騙等腐化人心的惡事。

