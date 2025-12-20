關渡生活圈 藝文饗宴健康相伴

再來看到，這些活動顧到了大小朋友，其實也沒忘記銀髮長者，由附近企業、醫院組成的關渡聯盟，其中、關渡醫院也有擺設攤位，在這外食當道的時代，腸胃問題得格外重視，所以現場提供民眾，免費諮詢大腸癌篩檢，也能為長者、免費檢測肌力。

「雙手這樣抱胸，我們連續來回5次，1 2 3 4。」

起立、坐下，12秒以內完成，測試肌力是否合格。關渡人文藝術週，也是守護長者的健康日。

關渡醫院物理治療師 陳恒潤：「行走 外出 或甚至，他可能住的是公寓型態，他需要上下樓，如果他肌肉力量不夠的時候，可能會減少了一些社交，會對整體的功能上，都會受到很大的影響。」

台灣高齡化社會，關渡醫院 進駐靜思堂，關心長者手腳活動力；腸道健康也很重要。

蔬食攤位老闆 馬友友 ：「這是素食的，歡迎參加蔬食市集。」

民眾：「(素食)麵。」

色 香 味俱全的 蔬食料理，在寒冬裡 暖胃、滿足味蕾，也降低癌症風險。

關渡醫院社區營養師 吳林祐：「如果有多攝取蔬菜或水果，因為裡面是富含膳食纖維的，有助於減緩大腸癌風險發生，膳食纖維是可以，把它(糞便)包起來再帶出去，(否則)可能會有一些，致癌物質產生。」

在台灣，大腸癌連續15年 發生率第一名，平均每31分鐘 就有一位民眾確診，免費篩檢，及早發現。

關渡醫院社區營養師 吳林祐：「我們會抓個案，看他有沒有兩年內，有沒有沒做的，(帶採檢器)做(糞便)採檢，再寄回我們醫院。」

健康篩檢站，詢問民眾絡繹不絕，日常保健有撇步。

關渡醫院物理治療師 陳恒潤：「一隻腳抬起來，我們可以維持10秒鐘再放下來，這是屬於比較髖關節的部分，(整隻腳)伸直 對，我們就是一樣維持10秒鐘，這會比較增加大腿這邊，肌肉力量。」

出外走走，享受陽光 跟人互動，品嘗美味蔬食，把握健康人生。

