關渡碼頭百公斤「翻車魚」退潮困淤泥 救援隊成功解救

台北市北投區關渡碼頭5日驚傳有巨魚受困，一隻翻車魚擱淺在碼頭並深陷淤泥。動保處獲報後，立即橫向聯繫管轄機關並同步派員前往現場，與渡輪工作人員共同完成救援行動，讓翻車魚順利重返大海。

曼波魚受困泥中，看起來精疲力竭。（圖／ 北市動保處提供）

昨天（5日）動保處獲報，一隻翻車魚疑似因遇退潮來不及回到大海救援隊員抵達時，已有一名熱心的渡輪人員走入淤泥奮力推動魚體，另一名則在岸上拉緊繩索試圖將魚隻拖出。渡輪人員反映因淤泥黏稠且魚身沉重，多次嘗試已體力透支。動保處救援隊員見狀立即加入拖動魚隻，順利將魚隻自淤泥中解困，翻車魚脫困後即自行游向淡水河口。

大家合力一起拉繩索將曼波魚拉出。（圖／ 北市動保處提供）

動保處指出，翻車魚外型獨特，成年翻車魚的體重一般在247公斤到1千公斤之間，屬於大型大洋性魚類，出現在關渡碼頭相當罕見，救援過程也吸引許多民眾圍觀。

動保處補充，台北市動物救援24小時不打烊，民眾若發現受傷的野生動物、流浪動物，或是遇到走失寵物，都可以在第一時間撥打1959動物保護專線通報。動保處會依據動物情況派員前往救援及安置，亦可使用台北市政府LINE@即時通報，還能上傳影片及照片，以利動保處能有更多資訊判斷動物需要何種救援。

