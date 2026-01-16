關渡「恐龍大復活」震撼登場 年度必衝景點





台北市首座戶外大型恐龍展「關渡探險樂園」，1月17日震撼登場！1500坪超大探險場景，將近70隻1:1比例擬真動態恐龍重返地表，無論是D-Rex對決暴龍，或是長20公尺、高13公尺的腕龍，緩步穿越天際線，視覺衝擊力十足，絕對是今年寒暑假必衝的人氣景點。

孩子們手拿仿真嫩葉餵食恐龍。對！你沒聽錯，就是恐龍。逼真的外型，搭配轟隆隆的吼叫聲，小朋友明知是假的，卻還是害怕被牠咬傷！這裡是台北市首座戶外大型恐龍樂園，即日起在關渡水岸震撼登場。

由時藝多媒體、MOMO親子台、麗嬰國際等多家企業共同主辦的「恐龍大復活-關渡探險樂園」，歷時三年籌辦、斥資1.3億元，終於要跟大家見面了！將近70隻1:1比例擬真動態恐龍重返地表，無論是D-Rex對決暴龍，還是迅猛龍貼臉而過，營造真實場景氣氛，視覺衝擊力十足。

戶外1500坪超大探險場景，還有恐龍明星不定時巡場。另外像是腫頭龍對戰區，恐龍騎乘、恐龍氣墊樂園等，都能一次玩透透，不只適合全家出遊，更是寒暑假全台必衝的人氣景點。

