關港貿單一窗口行動自然人憑證註冊服務 上線

▲圖：關務署提供。

關港貿單一窗口行動自然人憑證註冊服務上線，財政部關務署呼籲民眾可多加使用，利用行動裝置的生物特徵，達到快速、便利又安全的線上身分識別，輕鬆使用單一窗口各項服務。

關務署為提升便民服務，關港貿單一窗口自十月一日起，提供民眾以行動自然人憑證註冊服務。依據「關港貿單一窗口運作實施辦法」第六條規定，使用單一窗口申辦業務者應透過憑證提出註冊申請，且所有需憑證服務均須使用憑證登入後始能辦理。為配合內政部憑證管理中心推廣行動自然人憑證，今年五月二十二日單一窗口先針對原已註冊民眾，新增以行動自然人憑證登入服務，藉由民眾儲存於行動裝置的生物辨識功能，實現免插卡、免輸入密碼的數位身分驗證，不僅有效保護個人資料，亦降低身分被冒用風險。

為擴大行動自然人憑證應用，該署自今年十月起進一步針對尚未註冊民眾，新增以行動自然人憑證註冊功能，提供更多元身分驗證服務。民眾倘需使用單一窗口需憑證通關各項服務，可至「關港貿單一窗口／憑證註冊／自然人／工商憑證註冊」（網址https://portal.sw.nat.gov.tw/PPL/index），於「行動自然人憑證註冊」項下，輸入身分證統一編號進行系統驗證，即可完成註冊作業。