關照慢飛天使生命故事 富邦大董蔡明忠贈與市價近2.8億元助愛

富邦大董蔡明忠申報轉讓2,500張富邦金股票給兩個公益基金會，助愛慢飛天使。

根據公開資訊觀測站資訊，富邦大董蔡明忠昨（10）日申報轉讓2,500張富邦金股票給兩個基金會，一半贈與台北富邦商業銀行受託承翰教育公益信託基金（簡稱承翰）財產專戶，另一半贈與台北富邦商業銀行受託如是社會福利公益信託基金（簡稱如是）財產專戶，依照富邦金昨日收盤價95.2元估算，蔡明忠送出市值近2.38億元股票做公益。

富邦大董蔡明忠與妻子陳藹玲育有2男2女，面對最小兒子蔡承翰出生前被判定為腦部發育不全，他與妻子依舊決定生下來。過去蔡明忠接受媒體訪問時也曾坦言，小兒子讓他學會對生命更謙卑。

早2016年6月他以蔡承翰的名義成立教育公益信託基金，該基金從事包含「學校教育」、「社會教育」、「體育」及「青年發展」四大類，近三年來蔡明忠都在第四季之際申讓持股。

不僅如此，從12月3日國際身心障礙日開始，富邦集團也推出許多相關活動。例如2025年「第六屆天使盃身心障礙樂樂棒球集訓暨盃賽」，今年富邦慈善基金會首度加入天使盃贊助行列，希望透過為身心障礙學童設計的樂樂棒球比賽，持續推廣適應體育、培養團隊合作精神並讓這群慢飛天使享受運動樂趣，為身心障礙者打造運動平權舞台。

台北富邦銀行攜手國立臺灣師範大學特殊教育中心啟動「羽翼分行」金融培力計畫，讓特教生接受正規行員培訓並進入分行實習，自2021年起率先與松山家商合作展開「羽翼分行」計畫，2025年則進一步拓展至大專院校，與師大特教中心攜手帶領更多特教生接受金融職能培訓。目前，師大已有三位特教生通過行員訓練考核，分別在古亭分行、師大分行及信安分行實習。

另方面，北富銀攜手「口述影像發展協會」，推出品牌影片「安靜的戰鬥者」轉化為視障友善版本，是台灣首家為品牌形象影片製作口述影像版本金融業。慢飛天使飛得慢，但一定會到達目的地。

