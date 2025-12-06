關燈12分鐘！洪佩瑜「創新演唱」：是我的私心願望

金曲金馬「雙金」歌者洪佩瑜站上台北流行音樂中心開唱。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）





洪佩瑜2025下半年推出第二張個人專輯《開 Still Moving》不僅深獲樂迷喜愛，更在樂評界、網路締造好口碑！今（6日）登上台北流行音樂中心舉辦首場大型售票專場《開》演唱會，吸引4000名樂迷前來聆聽。在近2個半小時演出，她一人獨撐霸台，挑戰高難度新歌首唱，翻唱天后江蕙、蔡健雅的經典歌，展現LIVE歌唱實力令人驚豔。

金曲金馬「雙金」歌者洪佩瑜穿上一襲用珍珠打造的米白色低胸裙裝、戴上一頂編織帽子超級吸睛。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）

演唱會舞台以垂吊白色布幕營造神秘氛圍，洪佩瑜從2層樓高的升降台華麗開場，有別過往文青樣貌，在眼妝、鼻樑點綴銀色妝感，更穿上一襲用珍珠打造的米白色低胸裙裝、戴上一頂編織帽子超級吸睛，這套多重宇宙百變馬甲宛如氣場全「開」之女神登場，為今晚揭幕。她引領8位舞者隨著旋律，時而吟唱、時而跳舞，用歌聲串連起20分鐘的開場大秀，展露專屬性感魅力與精湛舞藝，點燃整場熱烈氣氛，她開心問好，笑稱：「一直很好奇結束這四首歌的當下感受會是什麼，現在終於知道了！唱完好像要喘了一分鐘，今晚會把準備很久的歌分享給大家。」

有別於《開》場重音節拍，洪佩瑜邀請全場進行「關」燈儀式。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）

有別於《開》場重音節拍，氣氛一轉，洪佩瑜邀請全場進行「關」燈儀式！從舞台上到觀眾席，甚至各個角落全都漆黑一片，她在這獨特場域演唱〈Strange〉、〈躲貓貓〉、〈Passenger Side〉，樂迷齊聚在這地球上最迷人的黑洞裡，體驗從未感受過的觀看方式，打開耳朵、靜下心來，好好感受歌者帶來的真摯歌聲，她享受這樣的黑暗：「這個關燈環節其實是我的私心願望，雖然現在不完全看得到大家，但心是很貼近彼此的。」回憶起：「記得以前練舞，持續移動身體的過程有時候會閉上眼睛，那些時間會突然覺得感受都變得很清楚，視覺好像一路延續到皮膚上，知道身體會帶著我去體驗一切讓我很有安全感⋯⋯想在今天把這樣的心情分享給大家。」

這無光演出橋段後，隨著歌聲現場燈光逐一亮起，象徵她從前害怕觀眾注視的眼光，詮釋偶像蔡健雅〈夜盲症〉找回自己與觀眾。舞台劇與舞團的演出，一直以來都是洪佩瑜未放棄、也一直在投入的工作，〈一哄而散〉時把舞台劇換場橋段搬上演唱會舞台，洪佩瑜當場換裝成漫步四季唱盤裙、緊接拿麥開唱，宛如芭比與舞者歡樂共舞像是進行一場慶典，〈三輩子〉、〈不在一起就不會分開〉呈現音樂劇般的豐富表演層次。

金曲金馬「雙金」歌者洪佩瑜站上台北流行音樂中心開唱。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）

歌單牽繫著歌者的心，解析了洪佩瑜這13年來對於唱歌的心路歷程，那位最神秘的原唱，如今已擁有足夠勇氣站上如此諾大舞台！在演唱〈千尋未知〉前，道出拾起麥克風的心境：「下首歌是在《明室》這張專輯出現之前遇見的作品，在我的心裡，它很像一座燈塔指引著方向，錄這首歌的時候，作詞人小苗曾經問我：『你心裡有沒有相信的事情？』我就會感到安心，不那麼害怕，這首歌裡面有很多的不相信，唱著唱著卻漸漸長出了相信的力氣，現在重新找回自己的名字吧！」

來自高雄，離鄉北上打拼的洪佩瑜，特別用歌聲獻給最愛的家：榮獲金馬獎最佳原創歌曲〈同款〉獻唱同是從事理髮師的媽媽、台語歌后江蕙〈落雨聲〉傳遞思鄉之情、〈她者〉唱出她身爲女性得面對的課題；全場敲碗的成名曲〈踮起腳尖愛〉，她換上第三套造型：率性自由超大領帶白洋裝，分享在波蘭小鎮遇到台灣人，聊天後對方認出是她本人，訴說每當跑馬拉松時這首歌給予最後衝刺的力量，全場聽得陶醉，她也相當觸動：「帶我重新回去遇見那個勇敢的自己。」

金曲金馬「雙金」歌者洪佩瑜站上台北流行音樂中心開唱。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）

唱到最後一首〈明室〉前，洪佩瑜感性告白：「來到現在這刻，我其實怎麼想都還是覺得不可思議！我一直都不去想像要成爲什麼樣的人或是去哪裡，但持續表演這件事，教我打開想像力，也帶我去了很遠很美的地方，遇見不同的人。」對這一切充滿感激：「小小的明室一路擴充敞開來到這裡，我是幸運也是幸福的人。今天的最後一首歌，帶我以歌者的身份回到大家面前，也再一次帶我回到劇場為作品裡的角色們吟唱。願大家都能在這個明室、以及專屬於自己的明室裡，放心活出最特別的自己。」

在各式創意安可聲中，洪佩瑜換上手舞足蹈歡樂週邊衛衣造型再度回到舞台，這回她放很開！唱完〈這條小魚在乎〉後，她笑稱：「櫻花鉤吻鮭回游了！」化身成銷售小姐，推出周邊商品熱情叫賣超逗趣！最後以〈無慣例的早晨〉獻給自己、也把這份祝福獻給樂迷：「每天都喜歡自己一點。」劃下首攻北流個唱的完美句點。



