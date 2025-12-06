關燈12分鐘！洪佩瑜「創新演唱」：是我的私心願望
洪佩瑜2025下半年推出第二張個人專輯《開 Still Moving》不僅深獲樂迷喜愛，更在樂評界、網路締造好口碑！今（6日）登上台北流行音樂中心舉辦首場大型售票專場《開》演唱會，吸引4000名樂迷前來聆聽。在近2個半小時演出，她一人獨撐霸台，挑戰高難度新歌首唱，翻唱天后江蕙、蔡健雅的經典歌，展現LIVE歌唱實力令人驚豔。
金曲金馬「雙金」歌者洪佩瑜穿上一襲用珍珠打造的米白色低胸裙裝、戴上一頂編織帽子超級吸睛。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）
演唱會舞台以垂吊白色布幕營造神秘氛圍，洪佩瑜從2層樓高的升降台華麗開場，有別過往文青樣貌，在眼妝、鼻樑點綴銀色妝感，更穿上一襲用珍珠打造的米白色低胸裙裝、戴上一頂編織帽子超級吸睛，這套多重宇宙百變馬甲宛如氣場全「開」之女神登場，為今晚揭幕。她引領8位舞者隨著旋律，時而吟唱、時而跳舞，用歌聲串連起20分鐘的開場大秀，展露專屬性感魅力與精湛舞藝，點燃整場熱烈氣氛，她開心問好，笑稱：「一直很好奇結束這四首歌的當下感受會是什麼，現在終於知道了！唱完好像要喘了一分鐘，今晚會把準備很久的歌分享給大家。」
有別於《開》場重音節拍，洪佩瑜邀請全場進行「關」燈儀式。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）
有別於《開》場重音節拍，氣氛一轉，洪佩瑜邀請全場進行「關」燈儀式！從舞台上到觀眾席，甚至各個角落全都漆黑一片，她在這獨特場域演唱〈Strange〉、〈躲貓貓〉、〈Passenger Side〉，樂迷齊聚在這地球上最迷人的黑洞裡，體驗從未感受過的觀看方式，打開耳朵、靜下心來，好好感受歌者帶來的真摯歌聲，她享受這樣的黑暗：「這個關燈環節其實是我的私心願望，雖然現在不完全看得到大家，但心是很貼近彼此的。」回憶起：「記得以前練舞，持續移動身體的過程有時候會閉上眼睛，那些時間會突然覺得感受都變得很清楚，視覺好像一路延續到皮膚上，知道身體會帶著我去體驗一切讓我很有安全感⋯⋯想在今天把這樣的心情分享給大家。」
這無光演出橋段後，隨著歌聲現場燈光逐一亮起，象徵她從前害怕觀眾注視的眼光，詮釋偶像蔡健雅〈夜盲症〉找回自己與觀眾。舞台劇與舞團的演出，一直以來都是洪佩瑜未放棄、也一直在投入的工作，〈一哄而散〉時把舞台劇換場橋段搬上演唱會舞台，洪佩瑜當場換裝成漫步四季唱盤裙、緊接拿麥開唱，宛如芭比與舞者歡樂共舞像是進行一場慶典，〈三輩子〉、〈不在一起就不會分開〉呈現音樂劇般的豐富表演層次。
金曲金馬「雙金」歌者洪佩瑜站上台北流行音樂中心開唱。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）
歌單牽繫著歌者的心，解析了洪佩瑜這13年來對於唱歌的心路歷程，那位最神秘的原唱，如今已擁有足夠勇氣站上如此諾大舞台！在演唱〈千尋未知〉前，道出拾起麥克風的心境：「下首歌是在《明室》這張專輯出現之前遇見的作品，在我的心裡，它很像一座燈塔指引著方向，錄這首歌的時候，作詞人小苗曾經問我：『你心裡有沒有相信的事情？』我就會感到安心，不那麼害怕，這首歌裡面有很多的不相信，唱著唱著卻漸漸長出了相信的力氣，現在重新找回自己的名字吧！」
來自高雄，離鄉北上打拼的洪佩瑜，特別用歌聲獻給最愛的家：榮獲金馬獎最佳原創歌曲〈同款〉獻唱同是從事理髮師的媽媽、台語歌后江蕙〈落雨聲〉傳遞思鄉之情、〈她者〉唱出她身爲女性得面對的課題；全場敲碗的成名曲〈踮起腳尖愛〉，她換上第三套造型：率性自由超大領帶白洋裝，分享在波蘭小鎮遇到台灣人，聊天後對方認出是她本人，訴說每當跑馬拉松時這首歌給予最後衝刺的力量，全場聽得陶醉，她也相當觸動：「帶我重新回去遇見那個勇敢的自己。」
金曲金馬「雙金」歌者洪佩瑜站上台北流行音樂中心開唱。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）
唱到最後一首〈明室〉前，洪佩瑜感性告白：「來到現在這刻，我其實怎麼想都還是覺得不可思議！我一直都不去想像要成爲什麼樣的人或是去哪裡，但持續表演這件事，教我打開想像力，也帶我去了很遠很美的地方，遇見不同的人。」對這一切充滿感激：「小小的明室一路擴充敞開來到這裡，我是幸運也是幸福的人。今天的最後一首歌，帶我以歌者的身份回到大家面前，也再一次帶我回到劇場為作品裡的角色們吟唱。願大家都能在這個明室、以及專屬於自己的明室裡，放心活出最特別的自己。」
在各式創意安可聲中，洪佩瑜換上手舞足蹈歡樂週邊衛衣造型再度回到舞台，這回她放很開！唱完〈這條小魚在乎〉後，她笑稱：「櫻花鉤吻鮭回游了！」化身成銷售小姐，推出周邊商品熱情叫賣超逗趣！最後以〈無慣例的早晨〉獻給自己、也把這份祝福獻給樂迷：「每天都喜歡自己一點。」劃下首攻北流個唱的完美句點。
【更多東森娛樂報導】
●《還珠格格》爾泰54歲長這樣！ 體悟人生：什麼都是假的
●慣性劈腿挨轟渣男！天團男主唱「性愛片外流」經紀公司出手了
●被踢出F4！朱孝天妻子不忍了 心疼：莫名其妙被黑
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 87
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 21
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 46
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 24
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 天前 ・ 69
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 98
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 1 天前 ・ 7
AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊 她滿意笑了
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「AAA best choice」獎項，由I-DLE舒華獲得。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 57
F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻
F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 8
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
娛樂中心／江姿儀報導南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。民視 ・ 10 小時前 ・ 5
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 28
《苦盡柑來》CP牽手放閃領情侶獎！ IU甜喊：謝謝朴寶劍
韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）下午4點在高雄世運主場館揭獎，IU與朴寶劍今以主演的夯劇《苦盡柑來遇見你》勇奪最佳情侶獎，IU挽著朴寶劍的手走向領獎台，甜暈全場5萬人！鏡報 ・ 3 小時前 ・ 2
獨家／李國超高欣欣婚宴前心情曝光「興趣不同」甜喊：我不能沒有她啦！
華人演藝圈知名演員李國超與高欣欣，愛情長跑20年、在登記結婚之後，要補婚宴與大家分享喜悅了。兩人婚宴訂在2025年12月12日台北維多利亞酒店。婚宴前，李國超接受《三立新聞網》獨家訪問，他爆笑說：「我們興趣不一樣啦，但深愛彼此，我已經不能沒有她，我會天天把欣欣寵愛的像小公主，疼她、愛她、讓她跳國標舞、燒好菜給她吃。」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
晚年不交朋友，也不串門子？人生下半場的高級活法：不合群也可以
朋友是一生中的寶貴財富，然而，年老後的朋友不求多，應結交能自在相處的夥伴。洪建全基金會創辦人簡靜惠，退休後有豐富的人生計畫待開，然而，一場中風導致她的右半邊肢體失去知覺，於是她學著與病同行，與身體對話。簡靜惠於《面對老，我有備而來》一書中，分享自己的生命淬鍊，帶領讀者思考：年老後要坐著哀嘆？還是做好準備，迎接新的可能？以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 5
炎亞綸才宣布進軍泰國開唱！突宣布延期、開放退票「真實原因曝光」
炎亞綸日前在生日會送上驚喜，推出全新專輯《Ikigai》，並宣布在12月20日要飛往泰國曼谷當地開唱，是他首次在泰國舉辦演唱會，4日卻突然宣布延期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29