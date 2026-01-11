關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元

凱基投顧一口氣將南亞科目標股價升至300元。（圖／報系資料照）

DRAM龍頭南亞科（2408）8日因短線漲幅過大遭證交所列處置股，9日市場拋售賣壓湧現股價跌停。專家表示，上車機會一直都在，「耐心等」股價收斂後的合理價格，能避開追高風險。

大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。

大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的SK海力士與三星電子，以及台股的南亞科，並將其目標股價調升至245元。大和資本證券認為，HBM、伺服器DRAM與資料中心儲存需求將顯著成長。同時，AI伺服器擴大採用LPDDR5，導致行動裝置DRAM供給吃緊，推升單位售價於上季、本季回升。

南亞科不僅獲得外資青睞，大型研究機構對本波多頭掌握度更是精采，凱基投顧看好南亞科2025年第四季獲利表現，並指出南亞科2026年獲利成長性超乎先前的預期，隨結構性缺貨確立，獲利動能將延續至2027年，一口氣將南亞科目標股價升至300元，改寫市場新高紀錄。

財經作家狄驤在臉書發文表示，近期觀察到不少投資人因錯過記憶體行情而感到焦慮，擔心未來再也遇不到大波段走勢。他認為面對這樣的情況，最好的策略就是「等」。錯過投資行情，也不必擔心未來沒有上車機會。

