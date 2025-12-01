關稅上路近4個月 經部：產業影響已減至50%

▲龔明鑫表示，8月迄今已經有一段時間，部分企業跟客戶端都有摸索出應對大環境的策略，但也坦言工具機、鋼鐵業及運輸業等都還要再努力。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 經濟部與國發會今（1）日在立法院經濟委員會進行「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」，經濟部長龔明鑫表示，8月迄今已經有一段時間，部分企業跟客戶端都有摸索出應對大環境的策略，但也坦言工具機、鋼鐵業及運輸業等都還要再努力。



據經濟部報告，經委託智庫進行估算，若在排除關稅豁免清單及232項目的情況下，對等關稅稅率由32％調降為20％對我國出口、產值、GDP及就業的影響將減緩約五成，對產業及就業影響已有所緩解。



如出口美國影響從「-5.75%至-7.5%」縮減為「2.68%至-3.8%」；產值影響從「-1.3%至-1.4%」縮減為「-0.5%至0.7%」；GDP 影響從「-0.3%至-0.78%」降為「-0.1%至0.36%」；工業就業需求人口影響則從「-3.6萬人」降為「1.3萬人至-1.8萬人」。

龔明鑫說，雖然產業及客戶端面對大環境已經提出應對策略，但部分產業仍面臨挑戰，點名機械業已經恢復出口正成長，少數像是工具機等還是受到影響。他補充，工具機除了關稅也面臨日本產品挑戰，這部分還須更努力。



而像是鋼鐵及其延伸商品，則受到美國課徵鋼體232關稅影響；運輸工具也同樣面臨中國低價傾銷影響，可能還要努力轉型、升級、差異化，才有辦法應對這樣的挑戰。



媒體問到，今年台灣外銷出乎預期好，若美國之後再提出232關稅，明年是否有好表現？龔明鑫說，因為今年表現好，比較基期會比較高，但是從趨勢很而言，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都認為，對AI的需求還是非常的強勁，「所以我相信基本還是會往正方向成長。」

