關稅不明朗、購車族卻回籠？調查揭車市新風向！

記者鍾釗榛／綜合報導

台灣車市買氣正逐步加溫。（圖／翻攝BMW網站）

2025車市開局雖因美國關稅走向不明，讓不少人遲疑觀望，但減稅與補助上路後，買氣正逐步加溫。根據《2025 Yahoo網友購車行為大調查》顯示，全台18歲以上、超過7,200名網友中，有超過五成因關稅議題延後購車。不過29歲以下族群卻逆勢亮眼，購車意願比全體高出 7%，其中三成更是「首購族」，成為市場回溫的關鍵。

豪華品牌成準買家首選

調查也發現，準備購車的網友中，有近六成把預算放在「百萬以上」，而短期內就要買車的族群，最想買的品牌前三名分別是 Toyota、Lexus與BMW，Mercedes-Benz、Audi緊追在後，顯示台灣消費者對豪華車品牌仍相當有好感。

廣告 廣告

台灣消費者對豪華車品牌仍相當有好感。（圖／Audi提供）

Hybrid紅到發亮

能源轉型的風潮也反映在數據中。超過五成受訪者表示下一台車想買油電混合車，比例（55%）比純汽油車（45%）更高。可見消費者在考量車價之外，也更在意油耗表現與長期用車成本。加上環保意識提升，油電車在市場上正快速累積人氣。

油電混合車購買意願比例來到55%。（圖／翻攝TOYOTA）

決策更精準

調查指出，影響購車決策的前三大資訊內容依序是車款規格比較、促銷優惠與專業試駕心得，消費者比以往更理性、更重視資訊透明。值得注意的是，有 61% 準買家會在購車前使用 Yahoo 汽車機車平台，其中三成是每天造訪；首購族更有42%是從這裡開始做功課，顯示平台已成跨族群的重要資訊基地。

更多三立新聞網報導

MAZDA內湖旗艦店年底熄燈 原址有望迎來新品牌

馬自達優惠給到滿！旗艦CX-60、CX-90帶頭衝、再送7年保固

【怎能不愛車】皮革＋木製美學！SP40美到讓現代跑車汗顏

【怎能不愛車】1.5億怪物交付！布加迪Bolide「最終車主」背景超狂

