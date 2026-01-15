關稅不確定性仍在！台積電今年營收看增30% 魏哲家親揭關鍵優勢

全球半導體代工龍頭台積電（2330）今（15）召開法說會，即便面臨地緣政治與全球通膨等不確定因素，台積電董事長魏哲家在會中信心十足地表示，儘管2026年市場仍存在關稅政策與零組件漲價等風險，但憑藉台積電強大的技術差異化，公司有信心成長幅度將持續超越產業平均。魏哲家強調，台積電的核心競爭力在於技術領先，目前7奈米及更先進製程的營收貢獻已佔全季晶圓銷售金額的77%。

魏哲家表示，「台積電的首要責任是以最先進技術與必要產能全力支持客戶，以釋放他們的創新。」隨著AI加速器成為增量營收的最大驅動來源，台積電預期未來5年（2024~2029）的年複合成長率將接近25%。法人指出，台積電未來5年營收年複合成長率為趨近20%，此次上修近5%，可見客戶對於先進製程需求強勁，推升台積電營收穩健成長。

台積電2025年營運成績表現亮麗，全年營收1,224.2億美元，年增35.9%；若以新台幣計價，全年營收更突破3.8兆元關卡，展現強大成長韌性。

觀察2025年第4季表現，台積電單季每股盈餘（EPS）來到新台幣19.50元，單季毛利率更一舉衝上 62.3%，高於市場預期。財務長黃仁昭指出，毛利率的提升主要歸功於持續的成本優化與較高的產能利用率。

展望2026年，台積電預測全年美元營收將成長接近30%，而今年第1季即便處於產業傳統淡季，營收預估仍將維持在346億至358億美元的高點，毛利率更挑戰63%至65%的新紀錄。

