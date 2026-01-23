關稅不確定性拖累買氣 2025零售營收終止連9年正成長

經濟部統計處今天(23日)公布2025年12月零售營收達新台幣4,379億元，年增0.9%，連續3個月正成長；累計2025全年則有4兆8,448億元，雖為歷年次高，但年減0.2%，終止連續9年創高、正成長記錄。統計處說明，主因包括對等關稅不確定性衝擊汽機車買氣，也讓國人消費以「必須性消費」為主，加上國人出國潮排擠國內消費、國際油價走跌等影響所致。

統計處指出，雖然國人消費心態轉變，但2025年綜合商品零售業營業額仍較上年增加464億元，顯示剛性需求也有所成長。

統計處表示，若扣除汽機車零售業，2025年全年零售業反而仍有1.5%的正成長。不過，由於政府調降汽機車貨物稅、車商加碼促銷，觀察2025年12月汽機車業銷售已終結連續9個月衰退，年增10.2%，若未來對等貿易協議有關汽車進口關稅真的調降，料將再推升車市買氣。

統計處指出，今年因春節落在2月，相關年節商機、尾牙商機通通跟著延後，預估1月零售業營收將陷入負成長，年減幅約1.8到4.8個百分點。

另外，2025年12月餐飲業營收950億元，年減1.1%，結束連2個月正成長，累計全年營收達1兆674億元，創下歷史新高，年增2.9%，連續4年正成長。

統計處說明，若扣除全年外食費漲幅，餐飲營收仍是負成長，這顯示餐飲消費量有所減少，可能與2025年關稅不確定性影響高價餐飲需求走弱所致。

統計處預估，今年1月餐飲業營收同樣受到春節落點因素影響，將連續2個月負成長，年減幅約6.1到9.1個百分點。(編輯 : 廖奕婷)