關稅不確定性未解 12月消費者信心指數持平

▲吳大任預估必須要等到明年關稅比較底定，包括台灣要赴美投資多少、232條款下半導體關稅要負擔多少等，將會出現比較明顯變化，「消費信心不是大幅往上，就是大幅往下。」（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 中央大學台灣經濟發展研究中心今（29）日發布12月消費者信心指數（CCI）總指數為64.3點，較上月微降0.35點。中央大學台經中心執行長吳大任分析，這次下降並不顯著，認為台美關稅談判未定，使得台灣消費信心膠著、持平，待明年協議敲定，不確定性消除後，預期消費信心不是大起就是大落。



據調查，12月CCI總數為64.3點，與上個月比較下降0.35 點，6項分項指標，國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財4項指標下降；物價水準、家庭經濟狀況則呈現上升。



吳大任說，這次調查與上月比較起來屬於持平，唯一下變化幅度最大的就只有購買耐久性財下降1.06個百分點最多，但尚未達到超過2個百分點的「顯著變動」。



他分析，11月耐久性財貨購買信心是大幅上升，但僅一個月就出現修正，耐久性財貨包括房地產、汽機車及家電，認為這是到年底民眾買氣比較熱絡所導致。



但整體來說，房地產買氣仍偏冷，上月受到央行對於新青安管制有些鬆綁，但眼看央行12月對於第七波信用管制並無調整，多多少少都會影響房地產購買信心。



吳大任盤點，今年第1季CCI都有在70幾點，第2季顯著下跌至63、64幾點，即便第3季後出口開出紅盤，下半年消費信心仍舊持平。



他也提醒，出口受到AI需求暢旺同時，無薪假人數也在增加，顯示台灣百業蕭條、一枝獨秀的「K型經濟」愈加明顯，預估必須要等到明年關稅比較底定，包括台灣要赴美投資多少、232條款下半導體關稅要負擔多少等，將會出現比較明顯變化，「消費信心不是大幅往上，就是大幅往下。」



他進一步補充，台灣如果被要求赴美大規模投資，將會影響到台灣民間投資，不太可能在美國大規模投資，還有辦法維持在台灣投資量能，提醒台灣近年最大規模民間投資都是來自半導體產業，如果這塊下降，那麼對於台灣未來經濟發展就會出現長遠影響，「投資不只是影響到當年的GDP，也會影響到未來3年、5年 甚至10年的經濟發展。」



另外，移往美國都是比較高薪工作，如果這些人舉家搬遷到美國，那麼也會把消費動能帶到美國，進而影響到國內消費水準。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國產豬安心吃！農業部支持在地產業推廣品嚐活動 盼重建消費信心

關稅未擊倒台灣今年經濟 各國內機構估明年GDP成長率一次看

今年GDP估7.4% 中研院：半導體需求續增、2026年「坐三望四」