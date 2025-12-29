關稅不確定衝擊信心 12月消費者信心指數下降

受關稅不確定性衝擊， 12月消費者信心指數還是悲觀。（圖：李竺禪攝）

台美關稅談判結果還不明朗，衝擊民眾對景氣和投資態度的信心。中央大學台經中心今天（29日）發布12月消費者信心指數（CCI）64.3點，月減0.35點、年減10.31點。6項指標下降幅度最多的是「未來半年購買耐久性財貨」，其次是「未來半年投資股票時機」、創下近半年新低水準。

中央大學台經中心調查，12月消費者信心指數（CCI）微降到64.3點，其中6項分項指標，物價水準、家庭經濟狀況上升，其他國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財貨4項指標下降。

根據12月消費者信心指數調查，「未來半年家庭經濟狀況」本月調查是77.68點，比上個月調查結果上升0.05點。「未來半年物價水準」本月調查是32.82點，比上個月調查結果上升0.03點。

其中下滑幅度最深的是「購買耐久性財」，指標降到95.94點；其次是「投資股票時機」降到26.37點，年減高達26.62點，反映多數民眾並不認為股市是進場好時點。「國內經濟景氣」81.39點，「國內就業機會」71.6點，年減幅度都超過6點，顯示對經濟與勞動市場的樂觀程度明顯不如去年。

中央大學台經中心執行長吳大任分析，政府及國內主要政策都預估今年經濟成長率突破7%，但無法拉抬消費信心，主要有3大原因，一是台美談判結果沒有出爐，對等關稅稅率多少、台灣對美投資金額，都還不清楚；二是對台灣影響最大的美國232半導體調查還沒定案；三是今年出口不斷創新高，經濟成長超過7%，但「大部分民眾無感」。

吳大任認為，明年第1季美國關稅結果應該會明朗，到時候CCI「不是大好就是大壞」，端看市場如何解讀談判結果，但台灣未來一定會在美國大規模投資，這可能排擠台灣國內投資，甚至把高薪機會帶到美國。

此外，中央大學終身榮譽教授單驥分析，目前AI熱潮是否出現泡沫仍難以判斷，如果明年上半年沒有發生重大衝擊，景氣或許還可以延續，但一旦情勢反轉，對台灣影響不容小覷；當前環境下還要戒慎恐懼，不能因短期榮景而掉以輕心。