關稅入帳撐腰！美國國防預算再飆高 川普喊2027年衝1.5兆美元
美國國防預算再創新高。美國總統川普宣布，計畫在2027年將軍事預算從原先約1兆美元大幅提高至1.5兆美元，增幅達50%，規模不僅持續穩居全球第一，甚至超過全球第2名到第10名國家的國防預算總和。川普直言，面對「極度動盪且危險的時刻」，現有軍費水準仍不足以因應國家安全挑戰。
目前美國2026年國防預算已逼近1兆美元，約新台幣31.5兆元，創下歷史新高。川普重返白宮後，多次動用這筆龐大軍費，包含打擊葉門叛軍、伊朗核設施、涉嫌走私毒品的船隻，甚至派遣特種部隊行動。
錢從哪裡來？關稅成為關鍵來源？
對於預算暴增的資金來源，川普毫不諱言指出，關鍵在於他對盟友與敵對國家徵收的大規模關稅。他強調，正是關稅帶來前所未見的龐大收入，讓美國得以「輕鬆」將軍費推升至1.5兆美元。也意味著，包括台灣在內的貿易夥伴，間接成為美國國防預算的重要支撐。
川普在自家社群平台「真實社群」發文表示，這筆預算將用來打造美國「長久以來理應擁有的夢幻軍隊」，確保無論面對任何敵人，都能維持絕對安全。他也點名，若非關稅帶來驚人進帳，軍事預算原本可能維持在1兆美元水準。
軍費暴衝 會引發新一輪軍備競賽嗎？
外界分析，若美國軍費正式衝上1.5兆美元，將進一步拉大與中國、俄羅斯等競爭對手的差距，卻也可能加劇全球軍備競賽。同時，在川普施壓下，北約盟國已承諾在2035年前，將國防支出提高至GDP的5%，美國隨後再度大幅調升自身軍費，被視為對盟友的雙重壓力。
不過，川普對國防承包商態度矛盾。一方面，龐大預算勢必讓軍工企業受益；另一方面，他卻公開抨擊業者將資金用於發放股息與庫藏股回購，犧牲對設備與產能的投資，並痛批高層薪資「高得離譜」。川普主張，高層年薪應限制在500萬美元，並揚言在問題改善前，禁止股票回購與分紅，但尚未提出具體執行方式。
另一方面，財政風險也引發關注。美國國會預算辦公室估計，今年美國預算赤字約占GDP的5.5%。關稅在未來11年可帶來約2.5兆美元收入，平均每年約2300億美元，仍遠低於國防支出預計增加的5000億美元。
