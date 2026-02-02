關稅利空出盡！1月PMI衝至57.2%創四年最快擴張 展望指數飆破6成

中華經濟研究院院長連賢明。徐筱嵐攝



中華經濟研究院今（2/2）日發布1月台灣製造業採購經理人指數（PMI），數值續揚1.9個百分點至57.2％，連續四個月呈現擴張，且為2022年4月以來最快擴張速度；至於非製造業經理人指數（NMI）也回升至55.3%，顯示景氣動能延續至今年初。

隨著台美經貿談判底定，對等關稅稅率降至15%且不疊加，232條款獲得最惠國待遇，加上農曆春節之前的備貨需求，製造業六大產業PMI全數呈現擴張，對未來六個月的展望躍升10個百分點、擴大至61%，為2022年3月以來最快擴張速度。

中經院院長連賢明表示，本次各產業的PMI指數，與未來六個月展望均呈現正向發展，關鍵在於不確定因素消除，市場信心明顯回升，包括傳產在內的製造業產業PMI及未來半年展望皆轉為上升，且數字會在2月更進一步呈現。

至於未經季節調整非製造業指數（NMI）則是回升0.7個百分點、來到55.3%，為連續11個月擴張，而且呈現去年3月以來首次未來六個月展望呈現擴張，指數大幅翻揚8.3個百分點，升至56.3%，為2024年8月以來最快擴張速度。

中經院指出，住宿餐飲、金融保險、運輸倉儲等產業展望明顯改善；營造暨不動產業也因半導體設備廠房與高階科技廠房需求，未來展望中斷連15個月緊縮轉為擴張。不過，零售業仍是非製造業中唯一回報未來展望緊縮的產業，顯示內需消費力道仍偏保守。

