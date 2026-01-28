關稅到底談得好不好？ 連賢明從六大方向全面解析

中華經濟研究院院長連賢明。

台美關稅談判結果出爐已接近兩周，外界對結果好壞各有觀點。中經院院長連賢明從六大面向全面分析，並與日本、韓國、瑞士相比，認為台灣這次的貿易協議，不論在關稅稅率、投資分潤、執行期限，以及232條款，這幾個項目都取得較優惠條款。在投資金額、政府責任上則是中等，到目前為止成果相當不錯。後續還要看市場開放條件，才能完整了解整份協議。

連賢明發布臉書貼文，分別從關稅稅率、投資金額、政府責任、投資分潤、執行期限、以及232條款六大面向分析成果。

談到最優惠稅率 投資金額占GDP比例偏高

第一，關稅稅率。連賢明指出，在談定的這幾個國家關稅中，均是清一掛的15%不疊加。雖然還是有其他國家談到10%的對等關稅，但這些國家要不就是對美有逆差，或是對美貿易金額無足輕重的國家。在對美貿易順差的前二十大貿易國中，台灣這次談到最優惠的關稅稅率。這稅率不但是許多美國盟邦所享有的最惠稅率，也是台灣傳產首次有機會和日本、韓國、歐洲站在同一個起跑點競爭。

第二，投資金額。台灣答應的就是民間2,500億美元的投資，以及政府提供2,500億美元的信用擔保來協助中小企業投資美國。連賢明指出，以每人對美投資金額這指標來計算，台灣在這些國家中排名第三，比日本韓國差一些，但明顯優於瑞士；以投資占GDP的比例來看，台灣約30%，在這些國家中偏高。

然而，連賢明認為，這兩個指標都沒有納入川普最在意的貿易逆差，若以這標準來看，可將投資金額除以對美順差來看這關係。以這個標準來看，台灣在這幾個國家中是處於最有利位置---台灣只要兩年順差金額就抵回被要求的總投資金額，代表台灣商品在美的利潤很高。相同標準下，瑞士需要四年，而韓國和日本分別要七年和十一年。從這些不同指標來看，就算台灣的投資金額不見得是這些國家中最少，也應該是排名在中間。

政府責任比日韓輕 投資分潤採台灣模式

第三，政府責任。連賢明指出，以瑞士來說，這協議中政府的角色很小，就是要求這些投資在2026年前要到位三分之一。台灣則有政府擔保的責任，負擔最高達2,500億美元的信用保證。而韓國日本除信用保證外，則還需要承擔政府連帶保證投資金額的責任。也就是說，當民間投資金額不足的時候，政府須補足這些投資的差距。若以這標準來看，台灣在政府責任應該也是比日韓來的輕。

第四，投資分潤。連賢明指出，台灣的貿易協議的重要特徵就是台灣模式。這模式主要就是民間主導投資，政府從旁協助基礎建設。不論是投資的標的或是產業的分潤，都是由企業自己決定，只要投資總額有達到最後目標就可以。

連賢明表示，在這些協議中，瑞士和台灣都是以民間企業為主，日本韓國則由美國政府指定投資項目，而日本更被要求投資回本後，美國政府可以分潤九成，日本僅能取得一成的苛刻條件，這條件也造成日本社會對對美貿易協議的許多抱怨。

執行期限具彈性 232條款拿到最惠國待遇

第五，執行期限。連賢明提及，在對等關稅這題，很少人相信下個美國政府會雷厲風行的課徵關稅。也因此，貿易協議的執行期限就成為一個協議好壞的重點。在日本和瑞士的協議中，都註記需在川普任內完成這些投資，韓國則爭取到每年兩百億的投資金額，預計十年完成。台灣可能因為半導體產業的特性和規模，川普政府在這次的協議中並沒有明訂完成投資的期限，也提供台灣在對美投資上的彈性。

第六，232條款。台灣對美出口中，高達七成來自科技產業。232條款台灣拿到最惠國待遇，將台灣半導體業對美投資的設備，材料，和機具免除關稅；更重要的是，只要台積電（2330）在美國持續投資，就能豁免台灣輸美半導體關稅，這讓台灣科技業吃下一個定心丸。而這個232最惠國待遇，日本只被承諾不超過15%，韓國則希望比照台灣，但美國還沒有首肯。

連賢明指出，評價貿易談判的好壞，關鍵應回到實質內容與數字本身，且貿易協議的評價基準，應放在與其他國家橫向比較，而非拿過去的條件與現在對照，畢竟全球貿易環境已轉變。至於時機問題，他指出，實務上很難存在所謂「完美時點」，無論是美國最高法院判決或地緣政治變數，都可能讓協議一再延宕；與其反覆揣測時機風險，更務實的做法，是專注檢視協議本身是否有助於降低關稅、改善競爭條件，作為評斷依據。

綜上所述，連賢明認為，台灣這次的貿易協議不論在關稅稅率、投資分潤、執行期限，以及232條款，這幾個項目都取得較優惠條款。在投資金額、政府責任上則是中等。後續當然還要看市場開放條件才能完整了解整份協議，但到目前為止，對美貿易談判成果相當不錯。

