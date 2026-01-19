「關稅加軍購又送了5400億美元！」翁曉玲嗆：軍公教經費只占孝敬美國的千分之3

再台美關稅談妥之際，國防部今（19）日也將1.25兆軍購特別條例的可公開報告送至立法院，揭露7大採購內容，國民黨立委翁曉玲對此在臉書發文怒嗆，民進黨總是兆來兆去地送錢給美國，不論是對美投資、還是遲遲不到位的軍購都不手軟；但一談到撥點預算給軍警消公教、改善基層生活處境，卻彷彿要他們的命一樣，想都別想。

翁曉玲說，最新要送的錢在台美關稅協議，引發爭議的不只是關稅本身，還包括所謂「2500＋2500」億美元、合計5000億美元，約16兆的對美「大投資」；若再加上1.25兆台幣，約400億美元的對美軍購預算，兩項合計高達5400億美元。

翁曉玲稱，令人憤怒的是，賴政府要拿出台灣5400億美元討好美國，卻連軍人及警消所需之「軍人加薪」約300億新台幣、「提高警察與消防員退休待遇」約50億新台幣，和退還二年溢扣公教退休金差額約100億新台幣，都不願補足，這些經費大約15億美元，僅佔孝敬美國爸爸的千分之3，是照顧國家公僕的必要支出，但賴清德政府卻冷血剝削軍公教警消。



翁曉玲嗆，「這就是媚美欺僕的賴清德政府，眼裡只有美國爸爸，對盡忠職守、效忠國家、服務社會的軍公教警消完全不屑一顧，這種政府值得為它賣命嗎？」

