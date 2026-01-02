關稅協議再等等 龔明鑫：美方可能想一併公布
台美關稅協議遲遲未果，經濟部長龔明鑫今天(2日)指出，雙方已有大致共識，靜待最後總結會議，不過，目前看來美方可能想等到與其他國家完成洽談後才一併公布。至於今年台灣經濟，龔明鑫仍持樂觀態度，認為會比主計總處預估的3.54％還要好，但他也強調，傳產持續受中國過剩產能外溢拖累，因此政府希望以特別預算協助傳產轉型、切入利基市場來擺脫紅海競爭。
台美關稅談判自2025年4月啟動以來，至今仍沒有簽署協議，備受各界矚目。經濟部長龔明鑫2日主持2026年首場經濟部業務會報時指出，協議內容雙方已大致有共識，目前仍等待舉行最終的總結會議，但現在看來，美方可能是想等與其他國家談完才一併公布，因此還要再等等。他說：『(原音)但是現在我看到的新聞是美國很非常積極跟其他國家也都...陸續的達成這樣的協議。我猜想是應該是他要一併的公佈，大概有這樣的一個情況，所以可能要稍微等一下。』
談到今年經濟展望，龔明鑫維持先前的說法，也就是在AI需求暢旺下，今年台灣經濟成長率有望優於主計總處預期的3.54%；至於傳產仍是受到中國過剩產能在國際上低價傾銷衝擊，可以看到中國在美國市場表現不好的情況下，其前三季貿易順差還能高達1兆美元，很難想像其他國家對其低價傾銷能承受多久。
不過，龔明鑫也強調，無法期待中國過剩產能何時能夠改善，因此台灣要有自己的做法，也就是透過特別預算提出的因應美國關稅4大措施，包括外銷貸款優惠保證、中小微企業多元發展專案貸款、研發轉型、爭取海外訂單等補助，目前累計已通過2,600多件申請案，希望用這兩年時間，讓傳產改變體質，朝產品差異化、高附加價值、切入資安以及須經認證的特別市場、以數位化提升效能等方向發展，進而擺脫價格競爭的紅海市場。
近期經濟部核准仁寶、鴻海等多起對外投資案，引起資金、人才外流疑慮。龔明鑫重申立足台灣、布局全球、行銷全世界的論調，強調台灣沒有那麼多土地、人力，產業赴海外投資是預料之中，但也有將最好、最核心的技術以及高規格產能、高附加價值產品製造留在台灣，以2025年1到11月對外投資金額達362.97億美元來看，其實較上年同期低。
龔明鑫表示，2025年國內投資扣除物價因素後，仍實質成長約10%，顯示國內投資仍是熱絡，且為投資較先進的技術，因此不會有因赴海外投資，造成排擠國內投資的現象。而今年國內投資，他認為考量出口需求如此熱絡，國內投資不但會持續成長，還可望超過主計總處預期。(編輯：宋皖媛)
