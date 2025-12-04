關稅協議包括台灣訓練美國勞工？ 行政院改口：在當地訓練勞工很自然

台美關稅談判進入最後關鍵段，美國商務部長盧特尼克3日受訪透露台灣會協助訓練美國勞工，但行政院經貿辦總談判代表楊珍妮日前對此否認。不過，行政院發言人李慧芝今(4)日在院會後記者會表示，企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工是很自然的事。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美關稅談判進入最後關鍵段，美國商務部長盧特尼克3日受訪暗示，台灣投資金額逾3000億美元，並透露台灣會協助訓練美國勞工，但行政院經貿辦總談判代表楊珍妮日前對此否認。不過，行政院發言人李慧芝今(4)日在院會後記者會表示，企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工是很自然的事。

李慧芝強調，行政院台美經貿工作小組會秉持賴總統與行政院長卓榮泰的指示，全力推進對美國的談判磋商，爭取對我國合理、有利的對等關稅稅率及232條款的關稅優惠待遇，若有進展，會適時跟國人說明。

經貿總談判代表楊珍妮日前在立法院表示，沒有談到訓練美國技術勞工換取關稅減讓一事，這與美國商務部長盧特尼克說法不同，是否新的談判條件？李慧芝指出， 楊珍妮日前說過，目前台美磋商中雙方沒有對此交換意見，不過企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工，也是很自然的事。

另盧特尼克暗示，台灣目前在美國的投資總額達3000億美元，達成協議後還會更高，是否代表近期談判有進展？李慧芝強調，美方提到的3000億美元半導體投資，並不是專指台灣，而是加總包括台積電、美光、德州儀器等先前已經宣布投資美國的半導體公司。

