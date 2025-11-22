關稅協議即將拍板？傳台灣投資4000億美元 談判進度龔明鑫全說了
即時中心／黃于庭報導
台美關稅進入最後磋商階段，先前公布暫時性稅率20%，我國政府持續爭取調降、不疊加，談判進度引發各界關注。英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指出台灣可能投資美國4,000億美元，台積電已承諾投資的1,650億美元也包含其中。對此，經濟部長龔明鑫針對談判進度做出最新回應。
根據《金融時報》報導，美方重視台灣科學園區經驗，近期擬公布相關合作方案之協議，有名美國官員透露，該協議草案投資金額「介於南韓與日本」；換言之，台灣可能將投資美國約4,000億美元，且該承諾處於「規劃中」，甚至已經在進行當中。
至於台積電在美國亞利桑那州投資1,650億美元，目前也陸續展開，據知情人士轉述，該金額將併入台灣協議投資總額一部分，惟美國貿易代表署（USTR）對於《金融時報》記者請求置評並未回應。
國科會主委吳誠文接受專訪指出，美國不會以高關稅打擊台灣的半導體產業，因為此舉不符合利益；另台北將協助美方學習「台灣模式」，助力其發展供應鏈、打造晶片製造強權，當中包含科學園區模式、企業招商等，台美已經達成共識，作為換取關稅減免。
吳誠文強調，台灣科技園區生態系完整，幫助行政流程繁瑣的美國改善投資效率，且多數台積電美國客戶皆在全球營運，晶片先送美國再「出口全球」並不合理。他也說道，美方提出「台美晶片產能五五分」構想已遭拒絕，台灣應將尖端研發留住，確保本土研發中心重要性。
針對外界盛傳「台灣將投資美國4,000億美元」，龔明鑫回應「目前尚未確定」，若有最終確定結果，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室一定會對外說明，談判仍持續努力中。
原文出處：快新聞／關稅協議即將拍板？傳台灣投資4000億美元 談判進度龔明鑫全說了
