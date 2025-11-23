關稅協議即將拍板？翁履中：若是為了「5個百分點」 台灣得付出多大代價

根據《金融時報》報導，美台關稅協議草案，內容包括台灣承諾對美投資約4000億美元，作為換取降低目前對台灣加徵20%關稅。對此，經濟部長龔明鑫21日回應，目前尚未確定。旅美教授翁履中認為，若是為了那「5個百分點」，台灣得付出多大的代價？台灣的「不可取代性」恐將被稀釋。表面是守住矽盾，實際上可能在替別人裝甲。

翁履中22日在臉書貼文表示，這波「4000億換關稅」的新聞，台灣社會該怎麼看？是鬆口氣，因為20%有望降到15%、晶片也不會被課300%懲罰性關稅；還是無奈甚至憤怒，因為想到為了那「5個百分點」，台灣得付出多大的代價？兩種情緒都合理，但我們更需要冷靜算清楚。

翁履中接著表示，日韓台對美承諾規模看似接近，日本5500億、韓國3500億，台灣約4000億。但台灣的GDP與財政量體遠小於日韓，同樣是「千億等級」，對台灣的負擔比重更重、緩衝空間更小，這是結構性差異。而且日韓多以政府出資或企業現金投資為主，某種程度是「花錢消災」。台灣提出的「台灣模式」則強調企業自主、供應鏈延伸、政府提供信用保證與政策配套。

翁履中接著表示，問題在於日韓主要是把錢匯出去；台灣則是把「生財工具」—製造能力、人才、供應鏈管理與科學園區經營 know-how—一併輸出。台灣的「不可取代性」恐將被稀釋。表面是守住矽盾，實際上可能在替別人裝甲。

翁履中指出，政治人物當然可以宣稱跟美國談判的「台灣模式」是三贏— 台灣贏、美國贏、企業贏，但真實狀況是美國穩穩贏。對台灣企業而言，在當前的關稅結構下，很多產業是「不去不行，去了才可能勉強維持」。

翁履中更點出， 關稅談判也許很快就會畫下句點，但真正的考驗才開始。台灣的矽盾正在被迫漆上新的旗幟；要守住價值，更要守住實力。台灣至少要先停止無謂的內耗，否則再美好的願景，聽起來都像謊言。

