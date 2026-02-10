關稅協議要簽了！？鄭麗君搭機赴美 行政院：簽署後向國人報告完整內容

記者楊士誼／台北報導

台美關稅最後一哩！行政院副院長鄭麗君10日晚再率團赴美。（圖／翻攝畫面）

行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率領的談判團隊今（10）日稍早已登機前往美國，預計將與美方就關稅協定進行最後會議。鄭麗君在機場面對媒體時僅微笑、揮手致意，楊珍妮也向在場媒體揮手致意。行政院台美經貿工作小組表示，一但關稅協定簽署完成，會立即向國人報告完整內容並送國會審議。

行政院台美經貿工作小組表示，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，已於2月10日晚間出發赴美，預計將與美方就「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）進行最後會議。

談判團隊表示，欲達成之目標包括：維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、強化台美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等。

台美經貿工作小組表示，一旦完成「台美對等貿易協定」之簽署，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協定送交國會審議，同時併送我方於1月15日與美方簽署的台美投資MOU。

經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（圖／翻攝畫面）

