關稅協議過不過全民關注！吳沛憶指老中青都在買股票：擋住的代價藍白好幾代政治工作都償還不了

台美關稅協議談出15%稅率不疊加、全球唯一的半導體232條款最惠國待遇，為傳產和科技業帶來競爭信心，目前仍有部分產業內容尚未談妥，預計確定版本未來送交立法院審查，而在野持續抨擊、貶斥談判結果，令外界擔憂關稅一案同遭杯葛。對此，民進黨立委吳沛憶今（2日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪指出，民眾因為老中青都在參與股市，所以對關稅相當關注，如果藍白擋下協議，那帶來的產業衝擊將是他們好幾代政治工作者都無法償還的代價。

廣告 廣告

吳沛憶表示，其實民眾對關稅是非常關心的，因為大家都在「買股票」。她提到，近期都在菜市場發春聯、拜早年四處走，所有的攤商不分年齡都有買股票，長輩買的更多，手機放在桌上或電視在播都不是在看劇，都在看股市，連大學生都在買股票。



吳沛憶說，有在買股票就會去關心國際市場，還有如果買的是台股，理所當然會關心台灣的產業在世界市場裡表現如何，所以關稅是何等重要，大家會怕因此也很關心，那天對等關稅談判結果一出來，她聽到最多在討論的族群是婆婆媽媽。



吳沛憶解釋，原本婆婆媽媽都很擔心談不好要趕快「下車」，一聽到關稅談出來的結果很好，就說可以放心了。



對於關稅協議可能被藍白擋下，吳沛憶強調，其實很難以想像在野黨否決關稅協議，「因為台灣要付出來的代價是國民黨跟民眾黨好幾代的政治工作者都沒有辦法償還的，我是說真的。這個代價不是一個議案，台美關稅關係的是我們整個產業的前景。」

(圖片來源：新聞放鞭炮)

更多放言報導

新會期牽連地方大選…吳沛憶指藍營可能稍微「回魂」：鄭麗文紅統路線黨內沒人敢背書

綠營立院總召改選...蔡其昌將對決柯建銘...吳沛憶直言該工作難度高：政治判斷力要很敏銳、懂磋商