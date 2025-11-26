關稅即將拍板？卓榮泰親曝「這1事」與美達共識 最新進度全說了

即時中心／黃于庭報導

台美關稅暫時性稅率20%，談判團隊持續與美方磋商，爭取稅率調降、不疊加，總統賴清德先前也強調，政府將秉持國家利益、產業利益、國民健康、糧食安全4大原則，持續爭取最好條件，國人也高度關注談判進度。對此，行政院長卓榮泰今（26）日透露，我國以「台灣模式」進行談判，目前各種技術性磋商已經完成。

針對關稅進度，卓榮泰首先笑說，「鄭麗君副院長今天沒有來，大概又是談判去了」，她最近大半年時間，都把對美談判當作最重要的工作，談判團隊也一直積極對台灣最有利的方案提出，與美國進行各種洽商。

接著，卓榮泰進一步表示，目前各種技術性磋商已經完成，在進行總結會議之前，還有一段文書交換過程，確定一些內容，相信整個社會都希望盡快定案，讓大家有所遵循，政府也朝此方向努力。

行政院長卓榮泰。（圖／民視新聞）

卓榮泰強調，我國談判過程中向美方提出「台灣模式」，這種模式有別於各國、優於各國，因為台灣對美投資，由產業自主全球性布局、自主性投資，而政府提供金融保證。他指出，台美雙方將以「政府對政府」模式，由美方提供我國，未來在美設立服務園區所需要的行政協助、優惠，這就是所謂「台灣模式」。

有關「台灣模式」作法，卓榮泰認為，各國很難做這樣工作，因為只有我國有服務園區概念，可以在美國進行；不過他也喊話各界放心，「這不是把台灣力量往外移，是力量擴張出去」，不可能複製台灣各種成功經驗，但可讓台灣經驗服務在美國的台灣廠商，也等於服務我國廠商，在當地成立大型服務園區。

對此，卓榮泰期盼，可以盡速得到最終決定，賴清德主持超過20次以上的各種會議，包括每次實體會議前、視訊會議後，都要召集相關閣員，進行內容談判研討，很快地就有個時間，可以跟大家報告。

