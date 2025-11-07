關稅合法性被質疑 分析：川普還有其他手段

▲儘管關稅政策的合法性在最高法院面臨挑戰，但美國川普政府似乎不乏其它應對辦法。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國最高法院5日針對總統川普（Donald Trump）大規模徵收關稅的合法性展開口頭辯論，除了自由派大法官以外，多名保守派大法官都對關稅合法性表示質疑，最高法院支持川普關稅的可能性因而降低。6日他在白宮向傳媒坦言，美國消費者確實因為關稅而須花更多錢購買商品，但整體而言，關稅政策對美國仍然是有利的，即使法院最終做出不利裁決，政府也會有某種「B計畫」。

根據《美聯社》報導，在川普的第2任期內，關稅已成為其外交政策的基石，他對大多數國家徵收了2位數的「對等關稅」，理由是美國與其他國家長期存在貿易逆差，甚至還將其宣稱為國家的緊急狀態。按照耶魯大學預算實驗室的計算，美國平均關稅已從川普1月重返白宮時的2.5%上升至17.9%，達到1934年以來的最高水準。

然而，儘管最高法院最終判決可能對川普的政策不利，他仍然有很多方法，可以繼續大力徵收進口關稅，喬治城大學（Georgetown University）貿易法教授克勞森（Kathleen Claussen）直言，很難看出關稅何時才能結束，至少她個人相當確信，川普可以利用其他權力重建目前的關稅體系。

布魯克林法學院（Brooklyn Law School）的斯帕希斯（Stratos Pahis）表示，川普確實還有其他手段可以造成傷害，比如1974年貿易法第301條（簡稱301條款），這是美國長期以來擁有的強大武器，可以用來打擊它指責從事「不合理」、「不正當」或「歧視性」貿易行為的國家，川普本人也積極運用這項條款，尤其是針對中國的問題。

不過，依照301條款徵收的關稅，需要政府貿易代表先進行調查，通常還要舉行公開聽證會才能徵收。曾任小布希（George W. Bush）美國貿易代表辦公室法律顧問的維羅諾（John Veroneau）指出，301條款在應對中國時很有用，但當涉及要對小國徵收對等關稅時，該條款就存在缺陷，因為要對全部國家進行數十項詳盡調查，本身就是艱鉅的任務。

報導提到，在川普的2個任期內，他都積極利用其權力，並透過1962年貿易擴張法第232條規定，對他認為威脅國家安全的進口商品徵收關稅，範圍從鋼鐵和鋁製品、汽車及其零件、銅和木材、櫥櫃、軟墊家具都有，維羅諾並提醒：「儘管人們可能會對進口家具威脅國家安全的說法嗤之以鼻，但要讓法院質疑總統在國家安全問題上的決定，是件難事。」

第232條款關稅較不受法律限制，但同樣需要美國商務部進行調查，所以該部門對調查結果擁有相對大的控制權。

最後，分析也點出1930年的《斯穆特-霍利法案》（英語：The Smoot-Hawley Tariff Act），該法第338條授權總統對歧視美國的國家，徵收高達50%的關稅，無需進行調查，關稅持續時間亦沒有限制。

儘管美國貿歷來傾向於使用301條款制裁，《斯穆特-霍利法案》聲名狼藉，30年代通過後還招來各國的報復，進一步引發經濟蕭條，但現任美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9月時曾透露，如果最高法院裁定川普動用緊急權力徵收的關稅無效，不排除將以第338條為替代方案。維羅諾也提醒，很難斷定《斯穆特-霍利法案》對於川普完全沒吸引力，甚至他可能還會認為，這種罕見舉動能為他帶來更多聲望。

