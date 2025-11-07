關稅合法性被質疑 分析：川普還有其他手段
[NOWnews今日新聞] 美國最高法院5日針對總統川普（Donald Trump）大規模徵收關稅的合法性展開口頭辯論，除了自由派大法官以外，多名保守派大法官都對關稅合法性表示質疑，最高法院支持川普關稅的可能性因而降低。6日他在白宮向傳媒坦言，美國消費者確實因為關稅而須花更多錢購買商品，但整體而言，關稅政策對美國仍然是有利的，即使法院最終做出不利裁決，政府也會有某種「B計畫」。
根據《美聯社》報導，在川普的第2任期內，關稅已成為其外交政策的基石，他對大多數國家徵收了2位數的「對等關稅」，理由是美國與其他國家長期存在貿易逆差，甚至還將其宣稱為國家的緊急狀態。按照耶魯大學預算實驗室的計算，美國平均關稅已從川普1月重返白宮時的2.5%上升至17.9%，達到1934年以來的最高水準。
然而，儘管最高法院最終判決可能對川普的政策不利，他仍然有很多方法，可以繼續大力徵收進口關稅，喬治城大學（Georgetown University）貿易法教授克勞森（Kathleen Claussen）直言，很難看出關稅何時才能結束，至少她個人相當確信，川普可以利用其他權力重建目前的關稅體系。
布魯克林法學院（Brooklyn Law School）的斯帕希斯（Stratos Pahis）表示，川普確實還有其他手段可以造成傷害，比如1974年貿易法第301條（簡稱301條款），這是美國長期以來擁有的強大武器，可以用來打擊它指責從事「不合理」、「不正當」或「歧視性」貿易行為的國家，川普本人也積極運用這項條款，尤其是針對中國的問題。
不過，依照301條款徵收的關稅，需要政府貿易代表先進行調查，通常還要舉行公開聽證會才能徵收。曾任小布希（George W. Bush）美國貿易代表辦公室法律顧問的維羅諾（John Veroneau）指出，301條款在應對中國時很有用，但當涉及要對小國徵收對等關稅時，該條款就存在缺陷，因為要對全部國家進行數十項詳盡調查，本身就是艱鉅的任務。
報導提到，在川普的2個任期內，他都積極利用其權力，並透過1962年貿易擴張法第232條規定，對他認為威脅國家安全的進口商品徵收關稅，範圍從鋼鐵和鋁製品、汽車及其零件、銅和木材、櫥櫃、軟墊家具都有，維羅諾並提醒：「儘管人們可能會對進口家具威脅國家安全的說法嗤之以鼻，但要讓法院質疑總統在國家安全問題上的決定，是件難事。」
第232條款關稅較不受法律限制，但同樣需要美國商務部進行調查，所以該部門對調查結果擁有相對大的控制權。
最後，分析也點出1930年的《斯穆特-霍利法案》（英語：The Smoot-Hawley Tariff Act），該法第338條授權總統對歧視美國的國家，徵收高達50%的關稅，無需進行調查，關稅持續時間亦沒有限制。
儘管美國貿歷來傾向於使用301條款制裁，《斯穆特-霍利法案》聲名狼藉，30年代通過後還招來各國的報復，進一步引發經濟蕭條，但現任美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9月時曾透露，如果最高法院裁定川普動用緊急權力徵收的關稅無效，不排除將以第338條為替代方案。維羅諾也提醒，很難斷定《斯穆特-霍利法案》對於川普完全沒吸引力，甚至他可能還會認為，這種罕見舉動能為他帶來更多聲望。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
大法官質疑關稅！川普警告「敗訴將是毀滅性影響」全世界蕭條
最高法院辯論！川普關稅合法性存疑 美股聞訊反彈、道瓊漲225點
川習會難解結構性矛盾！分析：中國用「土豆尼」先換美國降低關稅
其他人也在看
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 23 小時前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 10 小時前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 1 天前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 23 小時前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 15 小時前
林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上
[NOWnews今日新聞]民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
停砍軍公教年金審查激戰！綠曝55%國人挺年改 羅智強轟冷血：踐踏退休公務員
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點之一，在國民黨立委翁曉玲預告排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案後，民進黨隨即批評這是「大開倒車」；而後，針對年改議題，民眾黨團4日在審查前夕表態支持自今年起停砍所得替代率，年金隨著物價修正。今（5）日，在立法院司法及法制委員會國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張停止所得替代率逐年降低......風傳媒 ・ 1 天前
李進勇卸任火速恢復黨籍 民進黨團：證明綠營從政者尊重「獨立超然」規定
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導中選會主委李進勇任期到11月3日屆滿，傳出他卸任後4日火速恢復民進黨籍，遭國民黨立委許宇甄批評，綠營安插在中選會的看門...FTNN新聞網 ・ 1 天前
朱蒲青觀點》道歉止血難挽民心 盧秀燕2028大位前途未卜
[Newtalk新聞] 面對農業、環保與動保等爭議持續延燒，台中市長盧秀燕今天終於道歉並火速撤換三名局處首長。這場「三連免」被視為「政治止血」行動，主要還是為了明天市議會的專案報告，但能否挽回民心？重建民眾的信任，還是揭開藍營2028大選布局的新危機？有待觀察。 近月來，台中市長盧秀燕可以說陷入空前的政治風暴。其中農業政策遭批「只顧形象、不顧實質」、到空汙與焚化爐爭議再起、以及動保事件引爆社會的憤怒，全國豬肉產業鏈損失慘重，結果她今天道歉僅限台中市民，顯現出傲慢的態度。長期以來標榜「親民、穩健、柔性治理」的媽媽市長盧秀燕，這次卻顯得反應遲緩、態度極為保守，民眾對市府信任度，可以說直線墜落。輿論壓力質疑市府局處首長的能力，已經累積到了臨界點，專業SOP都出問題，科學證據拿不出來而且還造假，這已經不是黨派問題可以模糊，迫使她在鏡頭前低頭道歉，並宣布撤換三位首長，試圖政治止血。這場「三連免」的政治訊號可以說很明確也是危機處理的切割行動，更是挽救市長媽媽形象的賭注。 盧秀燕這次在市議會明天要專案報告的情勢下，快速出手換掉三位首長，藉以換取主導權，希望以負責任的姿態，重塑領導形象，並且轉移媒體焦新頭殼 ・ 12 小時前
蘇巧慧選新北市長！他喊提1政見「板橋拿破6成票」 超過2.1萬人表態了
2026縣市長選舉號角響起，民進黨5日召開選對會，確定徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，外界高度關注。對此，有人就提到，只要蘇巧慧的政見出現「停辦新北耶誕城」這一條，在板橋地區有望拿到超過6成的票數，文章掀起討論潮，至今已經吸引超過2.1萬名網友按讚。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
綠營2026台北市長誰戰蔣萬安？王世堅討論度高更適合？吳怡農：蔡英文柯P當初也沒經驗
兩次敗選、無公職經驗憑什麼選台北市長？王世堅討論度更高難道不是更適合的人選？吳怡農成民進黨唯一遞件者，王世堅、吳思瑤、鄭麗君、林右昌未出馬。面對質疑，他舉蔡英文、柯文哲案例反擊，曬5年訓練3千人、合作600組織成績。坦言無派系只能靠民意，透過客廳會建立信任，先過提名再戰蔣萬安。風向台灣 ・ 1 天前
中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理
即時中心／潘柏廷、李美妍報導華碩一名中配女員工錢麗在臉書宣揚武統，被撤銷戶籍，不過，國台辦發言人張唅昨（5）日稱這是民進黨政府的綠色恐怖。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午則強調是依法行政，他更強調，現在錢麗被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。民視 ・ 15 小時前
從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉
身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。 善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。思想坦克Voicettank ・ 1 天前
直言吳怡農「太混」無資格選台北市長 媒體人：蔣萬安做夢都笑
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安將尋求連任，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願表，爭取黨提名參選台北市長，這也是既2019年蔣、吳參選立委之後，外界關注「雙帥對決」是否再現。對此，媒體人顏辰州昨（5）日深夜在臉書發文，認為吳怡農沒有資格選台北市長，指稱倒也不是吳什麼政治資歷不夠，而是其兩次選...匯流新聞網 ・ 23 小時前
趙少康罷免投票涉亮票遭起訴求重刑 回應「尊重司法 不揣測」
前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，事後又飾詞推託，態度顯不足取，依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康，並請法院從重量刑。 對此，趙少康今天回應，犯後態度好不好是主觀認定，尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，一切就依法論法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
鄭麗文再公布新人事！牛煦庭、江怡臻任發言人 新媒體部主任王安國
新任國民黨主席鄭麗文於11月1日全代會正式上任後，陸續公布人事案，今日又再度公布最新一波的人事案。中天新聞網 ・ 22 小時前