關稅合法？川普警告「違法要賠數兆美元」：美國就完蛋了

美國最高法院預計於14日裁定關稅措施是否合法，川普發出警告，一旦被認定違法，要賠數兆美元，美國就完蛋了。（圖／翻攝自川普Truth Social）

美國總統川普（Donald Trump）向全球揮出關稅大刀，導致國際股市震盪，這項措施是否具有合法性也引發質疑；美國最高法院預計於14日宣布裁定結果。對此，川普發出警告，表示關稅措施一旦被認定為不合法，美國可能需要償還高達數千億美元。

川普在「真實社群」（Truth Social）發文，指如果美國最高法院基於任何原因，在關稅問題上做出不利於美國的裁定，實際上必須償還的金額，將高達數千億美元；而這還不包括各國與企業為了避免支付關稅、而投入興建工廠、製造基地與購置設備所要求的各項「回補」金額。「一旦把這些投資金額納入計算，我們談論的將是數兆美元！那將會是一場徹底的災難，我們的國家幾乎不可能負擔得起。」

川普警告關稅措施若被認定不合法的後果，直言「美國就完蛋了」。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

川普強調，任何聲稱這件事可以快速、輕鬆完成的人，都是在給出錯誤、不準確，或完全誤解問題本質的答案，因為這是一個極其龐大且複雜的問題。

川普還說，這件事也許根本不可能做到；但即便有可能，所涉及的金額也將大到需要多年時間才能釐清究竟是多少，甚至還要搞清楚該付給誰、什麼時候付、在哪裡付。

川普最後更呼籲，請記住，當美國光芒四射時，世界也會隨之閃耀。換句話說，如果最高法院在這項攸關國家安全的重大議題上做出不利於美國的裁定，「我們就完蛋了！」

