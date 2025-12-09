關稅呢？工商大老曝鄭麗君反應：若高於20％應笑不出來

行政院副院長鄭麗君今年肩負台灣關稅談判代表重任，談判結果眾所關注。（本報資料照片）

台美對等關稅協議至今尚未拍板定案，商總理事長許舒博9日表示，關稅問題一定要早點解決，工商界希望政府最慢能在本月盡速定案與美國完成談判，也應明確地告訴國人相關細節，絕不能報喜不報憂。但據他與關稅談判代表、行政院副院長鄭麗君對談中都面帶笑容，感覺有十足的把握，關稅應低於20％，若關稅高於20％或要再疊加，鄭應笑不出來。

商業總會於9日舉辦「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，由商總理事長許舒博邀行政院長卓榮泰率財經首長出席會談。目前台美關稅談判還未有定案，仍採「20％+N」的暫時性關稅，而卓在11月26日曾表達，目前技術性磋商已完成，正在進行文書交換確定內容。

根據《鉅亨網》報導提到，許舒博會後轉述，卓揆在會中表示，估計今年我國經濟成長率可望達到7％以上。據他觀察，台灣今年經濟成長率在第3季因出口表現不錯，全年有可能達到7％多，但還是電子業看好利多，傳統產業相對仍受到關稅影響很大。

許舒博指出，產業成長看經濟數據不準，因為有產業落差，包括很多傳統產業還是呈現衰退的狀況，包括許多水五金、工具機業者還是影響非常嚴重，仍有9000多人還在放無薪假，雖然政府補助方案有針對受影響企業補助，朝野也應對預算審核快點啟動。

許舒博強調，工商界也建議政府，可在12月底前儘速完成和美國的關稅談判。他提到，會中與卓揆較少談及關稅，因為關稅到底多少仍沒底，得要知道答案後再討論才有用。但據他與關稅談判代表、行政院副院長鄭麗君對談中都面帶笑容，感覺有十足的把握，關稅應低於20％，若關稅高於20％或要再疊加，鄭應笑不出來，若能在15％會更好，但現在仍不決定，也讓產業界很難去接單。

被問及未來要付出什麼代價、要增加多少投資？許舒博直言，那些都是後話，關稅都還未談定，「還要產業界如何去投資？」

PTT有網友發文直呼：都沒人發現，台灣到現在關稅還沒談完？鄉民表示「居然還沒談好，不可思議」、「因為台灣很難纏」、「還沒談完，但牌都丟出去了」、「談(X) 等美國宣布(O)」、「你看鄭麗君現在在哪，有在談？」、「史上最難纏談判高手談了個1.25兆」、「都已經正式實施了不是嗎」、「車廠已倒光，南部已全面吃土」、「一堆南部工廠都已經在減班了還在拖時間好棒棒」、「藍白在擋，不然錢給到早就談完了」。

