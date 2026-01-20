關稅壓力大！卓榮泰曝鄭麗君「講話都顫抖」 楊珍妮2度哽咽謝團隊
台美關稅談判完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，今（20）天早上舉行記者會說明，領軍的行政院副院長說回顧過去9個月，面對相當的挑戰，談不好可能面臨高關稅，閣揆卓榮泰也爆料，鄭麗君承受台美兩國利益最終折衷，壓力大到時常對話時，聲音都微微擅抖，「不過她做得很好」。
關稅挑戰大！ 鄭麗君：簽署協議後完成最後一哩路
真的是可以鬆一口氣了！台美關稅談判落幕，雙方敲定為15%而且不疊加外，還談妥未來232條款，對半導體及其衍生產品課徵關稅時的最優惠待遇，這樣的成果真的不容易，鄭麗君透露，待兩份協議都簽署完成之後，就正式完成最後一哩路。
行政院今天召開記者會說明關稅談判過程，團隊赴美除了實體會議，還要跟國內視訊開會，卓榮泰透露，鄭麗君壓力大到爆棚，「回顧這過去9個多月的談判，必須說面對相當大的挑戰，這場談判不是一場傳統的經貿談判，而是一場談不好可能就面臨高關稅結果的談判」。
哽咽謝談判團隊日夜上工、擁抱卓榮泰 楊珍妮：我很愛哭
卓榮泰表示，鄭麗君壓力之大，好幾次在他跟講話的時候聲音微微顫抖，因為鄭承受兩國基本的國家利益，在做最終的折衷跟協處相當難，稱讚鄭麗君處理得很好。
歷時9個月的時間，總談判代表楊珍妮也很有感觸，說著說著還一度哽咽，「剛剛講到OTN（經貿談判辦公室）就想到我的同仁日夜陪伴我，真的是日夜，我太愛哭了」。
談判關稅有功被點名選台北市長 鄭：考古題回答超過10年了
記者會結束之後，卓榮泰還特地給了她大大的擁抱，感謝團隊的辛苦付出，而談判有功，現在綠營期盼鄭麗君出戰台北市長帶動士氣，對此她回應，「這個是考古題了，我已經應該回答超過十年了，所以過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。
楊珍妮和卓榮泰、張惇涵擁抱。圖／台視新聞
黨內的勸進鄭麗君不考慮，後續台美還將接續完成簽署對等貿易協議，才能真的算上如釋重負。
台北／蕭秉儀、蕭睿陞 責任編輯／張碧珊
