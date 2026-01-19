關稅大棒子…朝貢投資 埋下各國對美的怨恨

美國總統川普回任第一年，有效關稅稅率創下一九三五年以來新高。美媒時代雜誌刊文說，全球經濟未崩盤，不代表川普關稅無害；各國報復程度不大，加上人工智慧（ＡＩ）投資強勁，正抵消關稅負面衝擊，影響將要更長時間顯現。

美聯社報導，有效關稅稅率是基於實際輸美商品計算的平均。耶魯大學預算實驗室數據顯示，去年美國有效關稅率在四月達到高峰，去年十一月仍有近百分之十七，是去年一月的七倍多。

川普加徵關稅確實提高政府收入，去年一至十一月賺進逾二三六○億美元，遠超往年，但仍只占聯邦總收入一小部分，遠未能支撐川普利用關稅來免徵所得稅或普發關稅紅利的提議。

至於美國貿易逆差，去年三月因加徵關稅前的進口潮，達一三六四億美元新高，九月減至五二八億美元，但去年一至九月仍較前年同期高出一成七。

時代雜誌十五日刊出哈佛大學甘迺迪學院教授勞倫斯的文章，文中寫道，專家曾預測川普關稅將推高通膨、拖累製造業和股市，但一年來全球經濟未崩跌，是否代表川普做得對？勞倫斯認為，川普關稅就像全球貿易中的白蟻，很可能慢慢瓦解現有體系。

勞倫斯說，令人驚訝的是，除利用稀土等手段報復的中國，幾乎沒有國家就反擊美國關稅大獲成功，川普最終迫使多國接受約百分之十五關稅。另外，許多證據顯示美國經濟正停滯，但ＡＩ的樂觀情緒至今支撐股市，資料中心建案也促進投資。

該文指出，川普孤立主義政策下，全球化本質正改變，從單極轉向碎片化體系，誰將接手美國領導權尚不明朗。中國經濟正成長，恐在ＡＩ競賽超越美國；加拿大、歐盟則強化彼此關係，發展各自內部市場。川普關稅政策和其收取各國「朝貢投資」，正埋下各方對美國的怨恨。隨著其他國家取代美國的市場和領導地位，美國戰略影響力將減弱，但過程漫長，後果不會立即顯現。

