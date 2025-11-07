關稅大錘下美國需求減弱 中國出口表現2月份以來最糟
（德國之聲中文網）10月，中國出口出人意料地下降。此前數月，為規避特朗普的關稅，對美出口產生提前效應。而如今，盡管中國試圖轉向世界其它地區出口，對美國消費者的依賴仍難以抵消。
無論是東南亞還是歐洲，都無法與中國每年出口超過4000億美元的美國市場相提並論。經濟學家因此估計，中國出口增長可能因此受到2%的損失，或相當於GDP的約0.3%。
周五公布的10月中國海關數據顯示，對外出口下降1.1%，是2月以來表現最差的。
凱投宏觀的中國經濟師黃子春（音譯，Huang Zichun）分析說，上月出口疲弱，是由於對非美國市場的出口廣泛放緩。他補充說，對美出口急劇下跌的同時，通過越南等地中轉的出口仍有上升，顯示制造商仍在努力規避關稅，將庫存運往美國。
應考慮的另一個因素是，今年的數據有較高的基數：去年10月出口增長達到兩年來最快——當時外界已預期特朗普將重返白宮。
但多數分析師認為，中國制造商已經將盡可能多的商品運出了國門。
法國外貿銀行亞太首席經濟師加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）表示：“一旦提前效應過去，經越南對美出口將減速，我們已經到了這一步。所以我認為，今年第四季度對中國將更為艱難，2026年前半年也是。”
歐盟、東南亞無法彌補美國市場損失
數據顯示，中國對美出口同比下降25.17%，對歐盟和東南亞的增長則僅為0.9%和11%。
加西亞-埃雷羅表示：“我認為，采購經理人指數已經發出警訊，中國出口無法永遠持續增長，不單是因為美國，也是因為全球經濟放緩。”
官方的采購經理人指數降至六個月來低點。工廠主也反映，新出口訂單顯著下降。
新加坡大華銀行經濟師Woei Chen Ho表示，盡管特習會使美中貿易短期有所穩定，但預計兩國會相互降低依賴性，美國在中國貿易、特別是出口中的比例將下降。
中國對美出口商品仍面臨約45%的關稅。
10月，中國貿易順差為900.7億美元，前一個月是904.5億美元。
更多依賴內需
中國的內需不足仍是障礙。這也顯示在進口數據中。10月，進口增幅為五個月來最低，為1.0%。9月的增幅還為7.4%。
上月中共四中全會制定2026-2030年經濟規劃之際，中國官員強調要大幅提高居民消費佔GDP的比重。
寶銀資本首席經濟師張智威（音譯，Zhang Zhiwei）表示，由於出口勢頭減弱，中國可能需要更多依靠內需。
10月，中國對大豆、原油、鐵礦石的進口同比上升。對建築業十分關鍵的銅的進口則有所下降，原因是銅價高企以及房地產業持續低迷。
（路透社）
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究
作者: 德才
其他人也在看
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 1 天前
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 1 天前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 1 天前
「台塑四寶」機會來了！謝金河點名「這一檔」先翻身
財經中心／李明融報導台股今年在AI熱潮帶動下，股市不斷創下新高紀錄，然而「台塑四寶」近年反而市值從高峰滑落，過去多次對台塑集團提出警訊的財信傳媒董事長謝金河，在臉書以「南亞的新轉捩點」為題發文，表示在AI熱潮與半導體材料供需反轉推動下，南亞科技與南亞電路板雙雙大漲，帶動母公司南亞的潛力重新被市場重估。民視財經網 ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 12 小時前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
內外資齊出貨！三大法人賣超達473.26億元 股民傻眼：全員逃走中
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（7）日終場下跌248.04點，收27651.41點，跌幅0.89%，成交金額為4700.18億元。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
全民繳「配息稅」？健保補費新制挨轟/AI族群回神 台積電穩盤台股多頭續強/記憶體扮盤面主秀 旺宏南亞科爆量吸金｜Yahoo財經掃描
美股周三全面收紅，主因美國最高法院對川普關稅政策提出強烈質疑，市場預期部分關稅有望鬆綁，加上ADP就業數據優於預期，激勵買盤回流。道瓊指數上漲0.65%；標普500指數上漲0.37%；那斯達克指數漲0.65%；費半大漲3.02%。美光在DDR5記憶體價格暴漲25%的題材推動下飆漲8.93%，創歷史收盤新高；AMD走揚2.51%，但輝達因成本墊高回跌1.75%，台積電ADR小跌0.14%。特斯拉則於股東會前夕股價強彈4%，再創近期高點。亞股方面同步反彈，日股勁揚671點至50,883點，韓股小漲；港股強勢走揚，陸股小幅走升，整體市場信心回穩。台股今（6）日隨美股走強開高震盪，加權指數終場上漲182.39點收27,899.45點，成交金額5,000.68億元。權王台積電(2330)小漲5元收1465元，鴻海(2317)、廣達(2382)亦有收紅表現。盤面焦點集中在記憶體與高價股族群，旺宏(2337)亮燈漲停、南亞科(2408)上攻至148元、力積電(6770)續漲；高價股信驊(5274)漲停創高、世芯-KY(3661)、創意(3443)同受ASIC題材激勵大漲。整體來看，AI與記憶體雙主軸領軍，多頭氣勢再起。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
輝達黃仁勳來了！率先拜訪台灣AI供應鏈
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於今日抵台，準備熱情參與明日台積電（2330）運動會，與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家共聚一堂，黃仁勳參加台積電運動會，表達輝達與台積電密切合作關係，衷心感謝台積電大力配合發展AI（人工智慧），同時也象徵台灣供應鏈在AI領域的關鍵地位，據了解，黃仁勳今日並自由時報 ・ 11 小時前
搶救0050！「國家隊」急砸9.5億收購 入手3檔主動式ETF逾2.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（5）日開低走低，終場加權指數收在27717.06點，崩跌399.50點，跌幅1.42%，成交量為5946.14億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂潮來了！華邦電飆近60元創歷史高 南亞科奪量價雙冠「這6檔」成飆股...外資驚喊缺貨要到這時
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群全面沸騰，受美光（Micron）隔夜暴漲8.9%激勵，華邦電（2344）6日早盤強勢攻高，股價衝上近60元創下歷史新天價，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
DRAM漲勢燒不停！華邦電Q3毛利率衝46.7％創高、EPS轉正 法人最新目標價曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI需求持續火熱，帶動記憶體價格一路飆升。根據集邦科技（TrendForce）統計，2025年第三季DRAM合約價較去年同期暴漲171.8％...FTNN新聞網 ・ 1 天前
激辯2.5小時！ 大法官火力全開質疑川普關稅正當性
民視新聞／郭欣華 綜合報導美國總統川普發起關稅戰，到底合不合法？最高法院11月5日展開超過2個半小時的激辯，不論保守派或自由派的大法官，都對川普動用緊急權力徵關稅的作法提出質疑，認為這不是總統職權，而是國會權力。最終裁決預定在未來幾週或幾個月內出爐。民視 ・ 1 天前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 1 天前