關稅大錘下美國需求減弱 中國出口表現2月份以來最糟

（德國之聲中文網）10月，中國出口出人意料地下降。此前數月，為規避特朗普的關稅，對美出口產生提前效應。而如今，盡管中國試圖轉向世界其它地區出口，對美國消費者的依賴仍難以抵消。

無論是東南亞還是歐洲，都無法與中國每年出口超過4000億美元的美國市場相提並論。經濟學家因此估計，中國出口增長可能因此受到2%的損失，或相當於GDP的約0.3%。

周五公布的10月中國海關數據顯示，對外出口下降1.1%，是2月以來表現最差的。

凱投宏觀的中國經濟師黃子春（音譯，Huang Zichun）分析說，上月出口疲弱，是由於對非美國市場的出口廣泛放緩。他補充說，對美出口急劇下跌的同時，通過越南等地中轉的出口仍有上升，顯示制造商仍在努力規避關稅，將庫存運往美國。

應考慮的另一個因素是，今年的數據有較高的基數：去年10月出口增長達到兩年來最快——當時外界已預期特朗普將重返白宮。

但多數分析師認為，中國制造商已經將盡可能多的商品運出了國門。

法國外貿銀行亞太首席經濟師加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）表示：“一旦提前效應過去，經越南對美出口將減速，我們已經到了這一步。所以我認為，今年第四季度對中國將更為艱難，2026年前半年也是。”

歐盟、東南亞無法彌補美國市場損失

數據顯示，中國對美出口同比下降25.17%，對歐盟和東南亞的增長則僅為0.9%和11%。

加西亞-埃雷羅表示：“我認為，采購經理人指數已經發出警訊，中國出口無法永遠持續增長，不單是因為美國，也是因為全球經濟放緩。”

官方的采購經理人指數降至六個月來低點。工廠主也反映，新出口訂單顯著下降。

新加坡大華銀行經濟師Woei Chen Ho表示，盡管特習會使美中貿易短期有所穩定，但預計兩國會相互降低依賴性，美國在中國貿易、特別是出口中的比例將下降。

中國對美出口商品仍面臨約45%的關稅。

10月，中國貿易順差為900.7億美元，前一個月是904.5億美元。

更多依賴內需

中國的內需不足仍是障礙。這也顯示在進口數據中。10月，進口增幅為五個月來最低，為1.0%。9月的增幅還為7.4%。

上月中共四中全會制定2026-2030年經濟規劃之際，中國官員強調要大幅提高居民消費佔GDP的比重。

寶銀資本首席經濟師張智威（音譯，Zhang Zhiwei）表示，由於出口勢頭減弱，中國可能需要更多依靠內需。

10月，中國對大豆、原油、鐵礦石的進口同比上升。對建築業十分關鍵的銅的進口則有所下降，原因是銅價高企以及房地產業持續低迷。

