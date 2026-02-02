關稅定了台灣車市卻再陷盤整 1月車市量縮近26%

對等關稅雖定、汽車業開放內容卻未明，台灣車市2026年1月銷量又見量縮。（示意圖，資料照）

2026年1月台灣車市總銷量繳出3.5萬輛的數字，這個數字比對上（12）月的4.73萬輛，足足少了25.9%，也讓業者期待的買氣氣勢如虹延續至過年的心願，直接落了個空！業內分析主因還是指向，對等關稅雖然定了，但是汽車業開放程度還沒說分明，業者私下透露，期待過年前能有個水落石出、來日方可備戰！

台灣車市去（2025）年10月起逐漸回暖，今（2026）年1月又適逢不少企業尾牙又陸續發放年終，本是可以期待的旺季，「不過計劃趕不上變化、變化又趕不上美國一句話」業者無奈笑說，原因直指對等關稅雖然定案就是15%，但是台灣汽車業開放程度與美規車開放數量等完整方案並未揭露。

市場人士分析，現在汽車業是被消費者的雙重期待纏身，第一重期待是消費者認知美規車降價可期，第二重期待則是美規車降價效應外溢到其他進口車，所以1月銷量明顯縮手。

至於2月業績是否可期？業者普遍認為，還是要看談判細節何時可以公布，對於業者來說，2026年伊始，卻還是甩不開對等關稅的影響，也是無奈！

台灣車市1月賣出3.5萬輛，較上（12）月少了26%、不過表現是與去年同期維持平盤，不過細看各品牌表現，12月風風火火的交車大戶Tesla一口氣出了5,547輛新車，1月卻回歸平淡僅交6輛新車，也是1月車市總銷量跌落的其中一個原因。

汽車業老大哥和泰車旗下的TOYOTA與LEXUS於今年1月一共賣出逾1.47萬輛，市占率達42.2%寫下歷年次高紀錄，顯示即使市場大餅修正，和泰車固樁力道仍然強悍。

