關稅定案仍有陣痛！全台無薪假5675人 機械設備業占8成仍是重災區

勞動部今（2/2）日公布最新一期減班休息統計，儘管台美關稅談判底定，稅率降至15%且不疊加，但本期人數仍微幅增加265人，目前全台共計346家企業、5675人實施，而廠商通報受關稅影響的人數仍有4735人，占總人數的8成。官員說明，廠商反映訂單回穩速度沒那麼快，且趕工潮恐在農曆春節之前告一段落，減班休息人數是否會再減少，恐怕要等過年後情勢才會較為明顯。

相較於前一期，本期人數再度小幅增加，勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，受影響的產業仍以製造業為主，共計280家、5222人，占總體人數逾9成 ，相較前一期增加20家、240人 。當中又以金屬機電業占比最多，共230家、4181人，主要集中在機械設備製造業，共125家、2849人 。

黃琦雅說，目前有274家企業、4,735人反映持續受到對等關稅影響，占總人數超過8成以上，家數和人數分別增加22家、250人 。不過，本次減班休息的規模大部分為50人以下的小型單位，共316家，占比達9成 ，有近4成員工每月減班休息在4日以下 。

由於本次的統計時間點在對等關稅宣布之後，黃琦雅分析，本次屬於微幅增加，平均每家的員工人數都很少 ，如資訊電子業總體僅增加1家、共36人，變動並不顯著，多為小規模公司出現人數增加，但人數約在1至3人，尚未看到明顯的成長趨勢，況且，廠商也反映訂單回穩速度沒那麼快 。

黃琦雅認為，關稅政策已明確，廠商雖然感覺市況回穩，但減班休息與企業訂單互有連動，一般勞資雙方協定是以月為單位，企業即便有單，也較少提前終止協定，加上農曆春節前夕的趕工潮接近尾聲，接下來有假期安排等情況，減班休息的人數是否能夠趨緩，要等到3月初才會比較明顯。

黃琦雅補充，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣2萬9500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

另外，通報減班休息的勞工，除了雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另有勞動部發給7成薪資差額補貼，倘若通報減班休息的勞工，非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可申請，勞工利用減班的時參加勞動部訓練，可請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6300元。

