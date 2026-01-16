關稅定案 傳產改打耐力戰 業者曝「產業鏈已斷」

對等關稅15%定案，為傳統產業帶來一線曙光。（圖／東森新聞）





對等關稅15%定案，為傳統產業帶來一線曙光，但在這之前，市場供應鏈受到重創，部分下游廠商跟加工廠早已倒閉或轉行，導致現在要恢復發展，得先補足供應商的斷裂。齒輪傳動業者表示，前期恐怕得投入3億元資金，至少要1到2年才能回到原本的榮景，傳產業的黃金搶救期已經過去，產業挑戰從淘汰戰轉為耐力戰。

關稅降到15%，對傳統產業來說像是看見曙光，但還沒定案時訂單觀望，產線放緩，投資變保守，供應鏈早已受到衝擊。

齒輪傳動業者黃進霖：「台灣的產業鏈已經有點斷掉，供應鏈的韌性是比較差一點。」

廣告 廣告

以齒輪傳動業者來說，最困難的就是供應鏈斷掉，在8、9個月內，原本的下游廠商機械加工廠有的倒閉、有的轉行，上下游環環相扣，業者得先想辦法填補缺口。

齒輪傳動業者黃進霖：「人才沒有辦法連結起來，我們往前走的力量就很小，以前可以有供應鏈，現在可能要自己在設這一段，來把整個所有的生產線彌補上來，整個的恢復原狀還是要有一點時間。」

齒輪傳動業者想要回到起跑點，至少得花上1到2年，而在這之前，還必須先砸錢投資下游製程與設備。業者估算，前期投入金額就高達3億元。

另外以腳踏車、自行車零組件為主的傳統製造業，負擔依然非常沉重。南投的樹德企業專做居家收納、工具櫃，董事長也談到，這半年多不知道如何布局，還不斷被客戶殺價，而現在能努力把5.6%的利潤給談回來。

樹德企業董事長吳宜叡：「關稅就台灣的部分一直蓋牌，這會讓我們台灣的經營者，我們知道政府在努力，但我們會不知道該怎麼布局，如果真的是定案，那我們馬上拿到8.4%，反而我們可以跟客戶要求利潤的空間。」

傳產業者坦言，15%定案後是優勢、樂觀的發展，否則匯率一刀、關稅一刀，中部傳產很難熬，黃金搶救期已經過去，產業挑戰從淘汰戰，轉為持久耐力戰。

更多東森新聞報導

獨家／農產品輸台「關稅讓利」估美牛、牛奶、馬鈴薯都降價

輸美關稅15%！ 傳產「終於鬆口氣」：能撐過年關

台美關稅底定 供應鏈投資、232條款優惠重點一次看

