關稅定！工具機公會估今年美國市場增6到8%

▲台灣工具機暨零組件工業同業公會今日表示，樂觀看待今年工具機產業美國市場將成長6%到8%左右。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判達成協議，近日拍板15%不疊加，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今（20）日表示，全球關稅開始明朗之後，一些客戶看到關稅穩定之後，可能會開始做一些投資，尤其當整個全球關稅開始明朗之後，因此樂觀看待今年工具機產業美國市場將成長6%到8%左右。

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今日舉辦「TMTS 2026暨工具機產業展望記者會」，工具機公會理事長陳紳騰指出，台灣市場只要與ICT、半導體其實很不錯，大家也可以看到台灣12月PMI（採購經理人指數）在50以上，甚至到54，而工具機出口因美國對等關稅會有一些影響以外，整體製造業只要是出口的都會受到影響。

而現在全球關稅開始明朗，陳紳騰說，買家開始需要買一些新技術和設備，因此，他樂觀看待工具機產業在美國市場將能成長6%至8%左右，比如，歐洲將受益整體航太、無人機，甚至半導體產業，若歐洲有投資，產業會有一些不錯的成績；東南亞則是台廠若到當地做正向投資，或是有購買設備的需求，他直言，因為已經很多年廠商沒有投資新技術在設備製造上，因此，今年客戶開始看到關稅穩定之後，將會做投資，對工具機產業是有良好助益。

不過，陳紳騰強調，台灣工具機產業在美國整體銷售的商業模式，仍然要檢討如何做一些改變，因為在美國，大部分廠商還是透過經銷商在進行銷售，所以工會仍然建議，廠商要有自己的通路資源，觀察整體市場變化，才能更迅速掌握市場上的資訊，以及客戶應用的需求，如何能夠更貼切回到台灣工廠，來提供更完整的解決方案與服務，這也是產業要繼續努力的，尤其是在技術、如何透過客戶資訊來做升級，因此，他直言，廠商不要只是一直在賣設備，「要賣解決方案」，來提升工具機產業的附加價值。

至於對等關稅調降至15%且不疊加，陳紳騰認為，這不只是數字的調降，更是進入全球競爭新賽局的門票。台灣工具機已做好準備，將成為全球韌性供應鏈中最核心、最值得信任的夥伴」。他表示，過去台廠在美國市場因高額實質稅賦處於苦戰，如今協議釋放出的稅賦利潤，將直接轉化為廠商研發與轉型的能量，預期今年工具機與零組件產業景氣將迎來顯著成長。

