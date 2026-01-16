關稅定15％ 國民黨點三大問題：不要喪權辱國
行政院今（16日）宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15％且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。不過我國民間含政府要提供5千億投資。國民黨16日舉行記者會，發言人牛煦庭直指三大問題。
牛煦庭說，第一、產能不會「五五開」的承諾跳票；第二、供應鏈整體外移，且信保壓榨中小企業；第三、MOU 規避審查，也放掉對我有利的談判條件；並呼籲執政黨，不要放任技術外流美國，不要讓百業留在寒冬；不要對美喪權辱國，不要對內隻手遮天。
文傳會主委吳宗憲表示，台灣是以出口為主要導向的國家，關稅對我國產業具有非常大影響，尤其是對美關稅。但政府對於美國關稅的討論，始終處於黑箱狀態，不讓大眾知道到底發生了什麼事？國民黨多次援引《條約締結法》，希望政府公開談判內容，並到國會說明，但政府總是以技術性手段不公開資訊；當在野黨提出質疑時，政府則用自己的說法來掩飾。雖然今早政府突然公布相關細節，但目前所知的資訊仍嚴重不足。
牛煦庭則直指「黑箱作業換來產業掏空與五五開跳票」。他表示，民進黨政府屢次宣稱他們是談判高手，但公佈的結果真的對台灣有利嗎？過去大家只能從外媒報導摸索進度的黑箱，但已隱約感受到掏空台灣的壓力正在增加。他舉出，去年10月，川普總統提到希望台灣的晶片產能與美國國內達成「五五開」的比例，此說法立即造成台灣內部的恐慌與震動。當初談判開始時，大家就擔心「護國神山」不在、產業鏈外移，台灣的「矽盾」將逐步溶解；「五五開」的倡議證實了這項的恐慌。
牛煦庭進一步指出，去年 10 月，談判代表鄭麗君曾承諾，台灣政府絕對不會答應「晶片產能五五開」的條件，會以產業與國家利益為優先。但今天公佈的結果是什麼？美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）很得意地說，至少有 40％ 的晶片產能會移到美國。請問「『五五開』不行，40％就可以嗎？」現在公佈的 2,500 億美元 FDI（外國直接投資），大抵上就是晶片產能，也證實先前《紐約時報》等外媒所揭露，台積電要持續赴美增設晶圓廠，且至少要蓋五座。顯然晶片產能就會大幅向美國移轉，也強烈靠攏盧特尼克的 40％，甚至川普主張的「五五開」。這難道不是標準的大跳票嗎？
牛煦庭也提及，曾預警外移的將不只是台積電，關鍵是上下游的供應鍊，會不會因為台積電的設廠而整體移轉？當初他在立法院質詢經濟部長郭智輝，其稱供應鏈轉移可能要花七、八年，但現在政府顯然在扮演「催化劑」。除了2500億美元的直接投資外，還有另外 2500 億美元的信用擔保。這筆信保開宗明義就是要協助相關產業鏈共同前往美國投資生產，這表示整條供應鏈都會被加速移出台灣。這不是掏空，什麼才是掏空？
此外，牛煦庭補充說，過去貸款信用保證多用於協助台灣中小企業，且額度從未達到2,500億美元這麼誇張的數字。現在政府將這筆巨額資源留給大企業去美國，那無法跟著去、期待政府紓困轉型的中小企業該怎麼辦？這對台灣百工百業是雙重打擊。雖然關稅稍微下降，但供應鏈外移的衝擊恐遠超關稅的降幅。政府應該清楚說明，相關衝擊的配套措施應該有完善的作法。
牛煦庭並指出，韓國的投資額雖有3500億美元，但其 GDP 是台灣的好幾倍，我國 GDP 僅約 0.8 兆美元，卻要花 5000 億美元去投資；再說日本，雖然投資金額也是4、5千億，但其GDP為數十兆，以佔比來看，我國佔比高得離譜。
最後，從條約角度來看，牛煦庭表示，美國總統在其國內法律上有擴權爭議，大法官很有可能做出裁決。因此我國在談判過程中應步步為營，不應隨便答應條件，結果政府竟選擇簽署 MOU（備忘錄）而非正式協議。這導致即便未來美國大法官推翻川普的關稅判決，我國的投資仍要當「冤大頭」。且簽署 MOU 是否為了跳過國會對正式條約的審查？
吳宗憲也提醒「五千億美金背後的結構性風險」，他指出，五千億美金相當於 16 兆台幣，約是我國政府 6 年的總預算。雖然表面上換得15％關稅的大量讓利，但我國拿了什麼去換？
吳宗憲指出，當協議並非單純降稅，而是將優惠與「在美擴廠」綁定，利用關稅制度重新規劃半導體的地緣生產配置。這將導致台灣長期結構性轉變：高階職缺、研發機會與人才將會流失，再加上少子化問題，讓台灣的未來堪憂。
此外，關於2500億美元的信用擔保，吳宗憲質疑，政府是否具備風險控管與回饋機制？美國商務部長說要「恢復美國半導體製造領先地位」，這意味著台灣將失去領先地位，「護國神山」恐將不保。
