關稅審查賴清德先罵藍白？國民黨提3點怒轟：條文內容根本沒送到立院

南韓國會遲遲未通過對美貿易協議，美國總統川普（Donald Trump）宣布，關稅將由15%調升至25%。對此，總統賴清德向在野黨喊話，希望國會支持別變卦，否則台灣關稅也可能會被提升。對此，國民黨立院黨團抨擊，「賴清德跟民進黨團腦袋打結？關稅審查先罵藍白？」

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

國民黨立法院黨團今（26）日在臉書粉專發文，台美關稅談判還沒結束，具體項目也還沒公開，上至賴清德總統，再到民進黨立院黨團、個別的立法委員已經分分等不及，開始抹黑藍白、造謠藍白、鬥爭藍白，有這樣的執政團隊，真是悲哀！

國民黨團提出3點質疑，首先是台美關稅內容尚未完整公開。台美關稅連談沒談完都不知道，民進黨記者會就先扣藍白一頂拖延的帽子？從美國去年四月宣布關稅政策至今，中華民國已經是談的最慢的國家之一了，民進黨好意思罵在野黨「拖延」？不如說民進黨太爛。

國民黨立院黨團。（資料照／中天新聞）

其次是談判一路蓋牌，資訊一無所知。二階段貿易、市場開放項目都未知，衝擊影響也未知，談判團隊一路蓋牌，國會無從監督。是不是想先操作一波風向，掩護各種使我國門戶大開、犧牲農漁民權益、影響國人健康風險的內容？民進黨越是著急帶風向，越是可疑。

最後也是最重要的一點，就是台美關稅談判的相關條文內容根本還沒送到立法院。在野黨還可以先被罵一輪，還已經被扣上「拖延」的帽子。

國民黨團形容，這就像跟同事合作一個簡報，同事負責簡報草稿，你負責簡報統整編排，結果在Deadline 前兩個小時同事才把草稿傳來，然後罵你怎麼Deadline前交不出完稿！？在公司主管面前一直說你壞話。遇到這種同事，真的要小心！

