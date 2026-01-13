關稅將定案才赴美？她揭美方真正目的：警告黃國昌別讓藍白臨門翻盤

黃國昌突然宣布訪美稱要談關稅軍購。 圖：翻攝民眾之聲直播

[Newtalk新聞] 根據外媒報導，台灣即將和川普政府達成貿易協定，台灣關稅稅率將降至15%，條件是台積電必須在美國進行更大規模投資，傳出至少要在增建5座半導體廠。然而，此前民眾黨主席才以談及國防、關稅等議題。如今出發沒多久，美方就傳出台美關稅談判消息。對此，政治評論員吳靜怡今（13）日認為，黃國昌被美方找去，從時序與背景來看，就是提醒國民黨和民眾黨不要在最後階段製造政治變數拖累全台灣的經濟。

根據《紐約時報》引述三名消息人士透露，台美貿易協定經過數月談判，目前正在進行法律審核階段，最快將於本月宣布。其中，該協議將我出口美國關稅降至15%，與日本、韓國等亞洲盟友一致。而有一位消息人士透露，作為協議一部分，台積電還將承諾在亞利桑那州增建至少5座晶圓廠，使其在該州的工廠數量增加約一倍，不過目前尚不清楚這些投資的具體時間表，台積電也尚未回應。

吳靜怡就表示，關稅已到最後一哩路，美國在意的是「台灣內部風險、在野黨還要繼續亂？」提到台灣內部不斷出現特定在野黨立委與中共敘事高度重疊的疑美、疑軍、疑賴論述，黃國昌也正是在這個關鍵節點，被安排赴美，時間點之精準，讓人很難單純視為巧合。

她認為，從國際政治的角度來看，這更像是一場「當面過來給我講清楚」直接進行關鍵政治溝通，當貿易協議進入法律審視、即將公布的階段，美方真正關切的是台灣內部政治是否會在最後關頭失速？擋中央總預算、擋軍購，難道連關稅也要擋？台灣立法院成為新的不確定變數。「為什麼是黃國昌？因為他代表的不是個人，而是一個政黨和一種政治風險！」

吳靜怡指出，從國防預算反覆被擋、到立法院高度對立的政治操作，這些行為在國內或許可以包裝成「監督」、「改革」，但在美方國際戰略夥伴眼中，看的卻是另一件事，台灣的制度，是否仍然具備民主國家的穩定兌現承諾能力？確保台灣能穩定朝向民主供應鏈發展。

她表示，關稅快談完了，黃國昌被美方找去，從時序與背景來看，就是提醒國民黨和民眾黨不要在最後階段製造政治變數拖累全台灣的經濟；國防預算可以有辯論但不要無限上綱成杯葛工具；台美合作需要的是制度穩定，而不是國內政治秀場，「美國不會介入台灣內政，但會清楚劃出紅線：你們可以吵，但不能在戰略關口失控，挑釁川普，觸碰美國此刻最敏感的政治與經濟紅線，請藍白立委，此刻，請勿拖累台灣蓬勃的科技產業發展」。

