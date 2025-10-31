關稅將有好消息？透露拜會鄭麗君見她「笑容滿面」 商總許舒博：台美談判應有好訊息
全國商業總會理事長許舒博31日出席第79屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。（攝影／李海琪）
美中「川習會」落幕後，美方宣布取消部分對中關稅，中方也暫緩稀土出口管制。全國商業總會理事長許舒博今（31）日表示，若雙方能緩和貿易摩擦，對全球與臺灣產業發展皆屬利多。
他也透露，昨日率團拜會行政院副院長兼臺美經貿工作小組召集人鄭麗君時，從其「笑容滿面」的態度與回應中感受到樂觀氛圍，台美關稅談判「應優於預期」，且美方232條款可能新增家居與製藥業等項目，對出口產業有助益。
談及國內非洲豬瘟疫情，許舒博認為影響屬「短期可控」，目前僅少數豬場驗出病例，冷凍肉品庫存仍足。他強調，防疫短暫限制雖造成業者不便，但「十幾天的冷凍期總比十幾年的出口封鎖好」，呼籲產業與政府協力防堵疫情，避免重演口蹄疫長期封鎖的教訓。
透露鄭麗君「笑容滿面」，許舒博：台美關稅進展應優於預期
美中「川習會」落幕，美方宣布取消對中部分關稅、中方也暫緩稀土出口管制。全國商業總會理事長許舒博表示，全球經濟若以關稅作為彼此牽制的手段，最終只會形成「雙輸局面」。他指出，美國農產品與中國稀土皆曾因貿易爭端而受創，臺灣身處供應鏈關鍵位置，當前局勢若緩和，將有助於穩定產業信心與投資節奏。
鄭麗君昨（30）日接見金商獎中外得獎企業一行。對此，許舒博透露，昨率經商團體拜會副院長時，從對方的「笑容與回應」中感受到正面氛圍。
他表示，「副院長從他的笑容當中，以及他跟我們回答關稅當中，我認為應該接下來是一個好訊息。」他進一步指出，據了解，美方232條款的調整可能新增「家居業」或「製藥業」等項目，這將使後續狀況比原先預估更為理想。
他強調，企業界最關心的是「何時正式公布」，讓廠商能依循新規劃布局。許舒博說，若能盡快明確結果，許多停工的工廠可重新開工，減班企業也能恢復產能。他認為，從政府高層的態度來看，「應該有不錯的進展，否則副院長不可能笑容滿面。」
非洲豬瘟影響產業「短期可控」，許舒博：十幾天總比十幾年好
轉至國內議題，現場媒體問及非洲豬瘟疫情對食品與餐飲業的影響，許舒博表示，目前狀況仍屬「短期可控」。
他指出，根據掌握的資訊，目前僅有個別豬場驗出問題，防疫單位若能在十多天內有效控制，整體衝擊有限，「冷凍肉品的庫存仍充足，市場供應暫時無虞，只是冷凍流通會略受影響。」
他進一步回顧臺灣過去口蹄疫造成的長期外銷封鎖，強調這次必須以全國防疫視角思考，「十幾天的冷凍期，總比十幾年的出口封鎖好。」許舒博表示，多數肉品與餐飲業者對現況仍能接受，「雖然這十幾天比較辛苦，但若全面爆發，對生計衝擊會更大。」許舒博也呼籲大家與政府協力防堵疫情，目前的管制措施都是必要的。
許舒博：中階外勞開放兼顧產業與本勞利益
行政院宣布擴大開放外籍中階技術人力，允許旅宿業等服務產業申請外勞名額。對此，許舒博表示，這項措施是多次討論後的結果，兼顧了產業實際需求與本國勞工的保障，尤其對大型飯店集團是很大的幫助，10%的外勞名額能有效緩解人力不足問題。
他指出，此次政策開放採「選擇性」設計，是否聘用外籍人力仍由業者自行決定，不具強制性。更重要的是，政策設有加薪配套，「雇主每聘用一名外勞，就需替本國員工加薪約2千元」，這不僅不會壓低本勞薪資，反而有助於提升待遇，形成正向循環。
許舒博表示，中階外勞薪資約3萬2千元，與基本工資相近，屬合理水準。他強調應該「先求有、再求好」，讓產業先補足人力缺口，再逐步優化制度。他並舉例指出，像廢棄物清除等三K產業多年來人力嚴重短缺，政府循序開放外勞確實能協助穩定運作，也兼顧國內勞工的整體利益。
