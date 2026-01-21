即時中心／顏一軒報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布自2月1日起，將對英國、芬蘭與荷蘭等8個歐洲國家的輸美商品，加徵10%的進口關稅，且若6月1日前未達成購買格陵蘭島（Greenland）的協議，稅率將進一步提升至25%。不過，上述8國已發布聯合聲明，強調將團結應對，譴責關稅脅迫，並喊話堅定與格陵蘭站在一起。對此，英國首相施凱爾（Keir Starmer）18日除了直接與川普通上電話外，更再次批評美方的做法是錯誤的。





英國《每日星報》（Daily Star）18日報導，包含英國在內等北約（NATO）盟國，指控川普威脅對反對美國購買格陵蘭加徵關稅，且恐引發危險惡性循環後，施凱爾安排了與川普的通話。

唐寧街（Downing Street，英國首相府）透露，「首相18日下午和丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）等多位國家領導人通上電話，隨後再和川普通話」。

據報導，在所有通話中，施凱爾表達了他對格陵蘭的立場。他表示，格陵蘭的安全是所有北約盟國的優先事項，以保護歐洲大西洋的共同利益；他也同時指出，對為了集體北約安全而行動的盟友「施加關稅」，這是錯誤的。

英國《每日鏡報》（The Mirror）報導，川普17日警告，倘若英國在內等國家反對其收購格陵蘭領土的計畫，將對這些國家加徵10%的關稅；他更進一步威脅，如果6月1日前未能達成購買協議，將進一步把稅率提升至25%。

施凱爾與其領導內閣部門首長，已經譴責此舉「完全錯誤」；而丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典與英國18日亦發表聯合聲明，回擊美方揚言的關稅威脅。





原文出處：快新聞／關稅帝君再揮刀！為購格陵蘭施壓歐洲 英相施凱爾「急電」川普

