關稅底定 主計總處：GDP上修機會高

行政院長卓榮泰23日參訪台南永康的錸恩帕斯科技公司，聽取台美關稅談判後，個別產業界的意見及需求。（曹婷婷攝）

台美關稅底定，我承諾對美投資2500億美元加上政府信保2500億美元，讓人憂慮未來GDP會有減損。但主計總處出爐報告，卻認為外在不確定因素淡化，加以業者仍持續擴增台投資，今年的經濟成長率，較原預測3.54％再上調機會高。行政院長卓榮泰則強調「搶訂單比較實際」，政府現在要積極走向民間、產業，聽取業者還需要多著力哪些？

立法院財政委員會周一（26日）將邀財經部會，報告「台美關稅協議內容對產業、就業與股匯市場與民生通膨影響和因應」。金管會報告指出，關稅拍板對於台灣股票市場3大利多，包含市場對於協議內容看法正面、半導體產業仍具核心地位及確定性有利市場朝正面方向進展。

金管會表示，在協議公布後15至20日間，台股大盤指數漲幅2.64％，同時日均成交值也較公布前放大成長6.67％；其次，半導體等電子相關產業類股成交比重與類股指數，顯示產業仍穩居核心地位。

隨著對等關稅降到15％且不疊加，與日、韓、歐盟相同，金管會認為，台灣產業可充分發揮競爭優勢，提升投資人對台股信心。

主計總處則表示，台美關稅協議底定對於經濟發展有3大助力，包含不確定性降低；我國業者增加在美國投資對經濟影響，從113年、114年海關進口資本設備的成長率來看，業者增加海外資本支出時，仍持續擴增國內投資；以及關稅貿易協議有助國內物價穩定。

去年台美關稅談判時程不明，主計總處預測時採最保守預測，去年11月預測今年經濟成長僅3.54％，隨台美達成貿易協議，降低總體經濟不確定，對今年經濟成長有正面效果。

卓榮泰昨一連參訪台南科技、精密產業2家業者，並與汽車產業座談，指談判團隊歷經9個多月與美方談定第一階段投資備忘錄，後續還有貿易協議要處理，與鄰近國家相比，讓業界感受到「我們競爭力保持住」。卓榮泰表示，接下來台美雙方貿易協議簽訂，要更快速把已擬定的產業支持特別預算，全面且廣泛、有效實施。